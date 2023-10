Азербайджан скорбит по жертвам землетрясения в Афганистане

Министерство иностранных дел Азербайджана в соцсети Х выразило соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения на западе Афганистана.

«Глубоко опечалены известием об разрушительном землетрясении в городе Герате Афганистан, унесшем жизни сотен людей. Выражаем соболезнования семьям погибших в этой трагедии. Наши мысли и молитвы с афганским народом», – говорится в заявлении ведомства.

Deeply saddened by the news on devastating earthquake in #Herat, #Afghanistan that claimed hundreds of lives.

We express our condolences to families of those who lost their lives in this disaster.

Our thoughts & prayers are with people of Afghanistan.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 8, 2023