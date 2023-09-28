Зардушт Ализаде: Армяне думали, что в силах изменить международные законы

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Террористический режим «арцах» на территории Азербайджана объявил о самороспуске. Это великая победа Азербайджана, достигнутая большими усилиями азербайджанского бойца. История эта продолжалась 30 лет, столько же длился армяно-азербайджанский конфликт.

Политолог Зардушт Ализаде прокомментировал в интервью Minval.az это историческое событие, ставшее очередной знаменательной датой в нашем календаре.

– С 80-х я изучаю эту тему. Посвятил армянскому вопросу немалую часть своей жизни: и как политический активист, и как гражданский. Я много общался и с армянскими политиками, и с учеными, и с простым народом. Армянский народ делится на две части: на людей, которых воспитал великий гуманист Ованес Туманян, и почитателей Гранта Мартиросяна, людей, из среды которых вышел Арам Хачатурян и другие знаменитые люди, которые внесли вклад в культуру и науку. Эти люди заслуживают уважения своими поступками.

Одновременно я понял, что большая часть армянского народа заражена идеями национализма, это народ Зория Балаяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Монте Мелконяна, Араика Арутюняна и других. Это антиинтеллектуальные, малообразованные люди, они живут инстинктами и эмоциями, они не способны думать. Если бы они могли думать, то быстро бы поняли, что маленький народ не в силах изменить международные законы.

Самый простой пример из 1988 года, областной совет принял решение о выходе НКАО из состава Азербайджана. Во-первых, областной совет превысил свои полномочия, по советским законам и даже по закону об образовании НКАО. Областной совет имел полномочия обсуждать политику, экономику, культуру, туризм, но не имел права обсуждать статус. Но они приняли этот закон. Азербайджанский верховный совет, естественно, отклонил его. Армянский верховный совет не имел права принимать Нагорный Карабах в свой состав, это противоречило законам, но они поступили именно так.

Верховный Совет СССР отменил это решение. Уже 1988 году было понятно, что это их желание не соответствует закону, но они думали, что по блату, по коррупции они смогут продавить это решение. Перед ними стояла советская конституция, которая запрещала им передачу Карабаха Армении. Даже Генриху Погосяну, лидеру карабахских армян, в 1988 году на заседании верховного совета открыто сказали, что это противоречит Конституции Советского союза. Весь советский период они надеялись, что смогут продавить через Москву нарушение законов. И Кремль, в целом, поддерживал армянский сепаратизм.

Наступил распад СССР, армянские лидеры и либеральные лидеры Москвы поняли, что не смогут отобрать Карабах, поэтому они придумали фишку с самоопределением. Уже не «миацум». Что означает слово «аншлюс»? Э воссоединение (аннексия), но в данном случае аншлюс с самоопределением. Но самоопределения тоже не получилось. Все эти годы они пытались путем подкупа, травли, военными действиями доказать свое право на самоопределение. Причем абсолютно ненавидя и презирая азербайджанский народ, полностью игнорируя права азербайджанцев. Неслучайно они не сочувствовали миллиону азербайджанцев, которых изгнали. Кроме Георгия Ваняна и его помощницы, никто не признал Карабах за Азербайджаном, остальные все упивались байками о «великой победе».

Теперь, после того, как Азербайджан одержал победу, надо понимать, что есть международное право, которое признает за гражданами страны армянского происхождения права. Мы выиграем как государство, если гарантируем армянам гражданские права и свободы. Это не будет угрожать государственными интересам Азербайджана, наоборот, докажет, что мы – зрелая нация.

– Но ведь Азербайджан предлагает им остаться.

– Я не понимаю откровенно смысл ухода армян. Я думаю, что кто-то организовал этот массовый исход. Это организовали либо ФСБ России, либо мафиозные группы, чтобы потом использовать карабахских армян в своих целях. Я не исключаю ни один из этих вариантов. В любом случае открытых причин массового исхода армян я не вижу. После Ходжалинского геноцида азербайджанцы убегали, потому что знали, что армяне убьют их. Но сегодня ситуация изменилась, азербайджанцы не убивают мирных армян в своих домах, нет погромов. Поэтому их массовый побег организован определенными силами. Кто их преследует? Зачем убегают бабушки, дедушки? Я не понимаю. Меня в то же время поражает незрелость той части азербайджанского общества, которая радуется этому. Это же будет использовано армянскими националистами против Азербайджана.

Это большая победа нашего государства, правительства, армии, наших внешнеполитических союзников – Турции, Израиля, Пакистана. Это торжество международного права. Но в тот момент, когда все радуются, я думаю о другом: а какое будущее будет у нашего государства? Перед нами стоят большие задачи и проблемы. Я желаю, чтобы уровень образования азербайджанского народа повысился.

– Ожидаете ли вы, что какое-то число армян вернется в Карабах?

– Я не исключаю. Если какое-то число армян останется, и все увидят, что для них созданы хорошие условия для жизни и развития, то часть уехавших армян начнет возвращаться. Как мы говорим о правах азербайджанцев, изгнанных из Зангезура и другой части Армении, так и они могут вернуться в Карабах. Другой вопрос, что Армения в силу своей тупости отказывает нам в возвращении азербайджанцев. Мы на эти же грабли не должны наступать. Какая-то часть армян вернется, чтобы продать свое имущество и уедет в Армению, это уже их право. От нас будет зависеть многое, чтобы надуманная формулировка об этнических чистках против нас не применялась. Надо сделать так, чтобы часть армян вернулась.

Мы не должны радоваться тому, что они уезжают. Это и их родина тоже, здесь могут жить люди разной национальности. Большинство успешных стран мира многонациональны. В Азербайджане проживает много этносов и для армян найдется место. Взаимообогащение культур – это самое большое достижение человечества.

Ниджат Гаджиев