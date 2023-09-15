Уроки истории, или Почему к планам Армении «пить чай в Баку» надо отнестись серьёзно

953 Просмотров

15 сентября в Азербайджане — не только начало учебного года. Это прежде всего годовщина освобождения города от дашнаков, большевиков и их пособников. Наступление частей Национальной Армии Азербайджана и Кавказской Исламской армии под командованием Нуру-паши на Баку завершилось ровно 105 лет назад.

Сегодня можно без труда восстановить хронологию: как части Национальной Армии Азербайджана и Кавказской Исламской армии Нуру-паши выступили из Гянджи, где тогда размещалось правительство независимого Азербайджана, как запаниковал в Москве Ленин, как приказал Сталину встретиться с немецким послом в Тифлисе Шуленбургом и договориться убедить Нуру-пашу отказаться от наступления на Баку, как вся эта хитрая дипломатия разбилась о железную волю и единство Азербайджана и Турции…

Но есть и другая сторона. И начинается она 31 марта 1918 года, с учинённой дашнаками и большевиками резни мусульманского, то есть азербайджанского населения Баку. В дашнакских кругах активно строили планы территориальной экспансии. И эти планы касались не только Карабаха и Зангезура – включить в состав Армении планировали и Баку с его нефтяными месторождениями. А внешние игроки, и прежде всего большевики, были совсем не против – для них было куда выгоднее, чтобы бакинскую нефть контролировали дашнаки, а не сами азербайджанцы – потенциальные союзники Турции. Исторических прав на Баку у армян на тот момент было ровно столько же, сколько и на Иреван – то есть ноль без палочки. Но здесь имелись влиятельные армянские коммерсанты. Царское правительство активно предоставляло нефтяные концессии армянским дельцам вроде Манташева и Мирзабекяна. В Баку была и крупная ячейка «Дашнакцутюн» со своими вооруженными отрядами. Присоединение Баку к Армении не выглядело бредовой фантазией. Особенно при наличии внешней поддержки. Оставался «пустяк» – убрать с авансцены азербайджанцев. Но эту задачу «успешно решили» во время мартовской резни. К лету 1918 года азербайджанцев в Баку практически не оставалось – людям пришлось бежать, спасаясь от дашнакского террора.

Да, тогда эти планы были разбиты в пух и прах стремительным наступлением азербайджанской и турецкой армий. Но означает ли это, сегодня к ним можно отнестись как к истории?

Можно убедить себя не обращать внимания на разговоры в армянских СМИ в стиле «Баку – армянский город». Можно даже поверить, что обещания «пить чай в Баку» – дело исключительно маргинальных персон. Но не обращать внимания на планы ракетных ударов по нефтяным объектам Баку уже куда труднее. Особенно если эти планы отрабатывались на учениях, а позже персоны, которые их озвучивали, становились советниками Пашиняна или послами Армении в России. И чтобы понять, насколько серьёзно их следовало воспринимать, достаточно пройтись по Парку трофеев, где среди экспонатов преобладает наступательное оружие. Вспомнить, как в первые дни сентября 2020 года ереванские издания прямо обещали «поднять флаг Арцаха в Баку».

И если сегодня, получив по голове «Железным кулаком», в Армении афишировать свои территориальные аппетиты не торопятся, это ещё не значит, что там от них действительно отказались. Особенно с учётом того, что мирный договор не подписан, и подписывать его Армения не спешит.

А значит, к 15 сентября слишком рано относиться как к истории. И именно поэтому Азербайджан, где прекрасно помнят ракетные удары по нашим городам и где так и не получили от России ответа, откуда взялся «Искандер-М», которым ударили по Шуше, не просто «держит порох сухим». Наша страна, как показали недавние войсковые тренировки с системой «Барак», создает не только противовоздушную, но и противоракетную оборону. Чтобы никому не пришло в голову считать нас «мягкой мишенью» и строить планы захвата нашей территории.

И вновь, как и в 1918-м году, в одном строю – армии Азербайджана и Турции. И это, пожалуй, главный «урок истории» нового учебного года, который надо усвоить и детям, и взрослым.

Нурани, обозреватель