Экс-тренер Хабиба: Конор поступил как подонок

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Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, высказал своё мнение об ирландце Коноре Макгрегоре.

«Я бы сказал Чендлеру: «Не позволяй перепалке с Конором расстраивать тебя». Потому что он — мастер в этом. Я говорил Хабибу каждый день: «Он будет нападать на твою семью, страну и религию». И, конечно, Конор поступил как подонок», — цитирует Мендеса MMA Knockout.

Напомним, что Макгрегор сообщил о проведении поединка против Майкла Чендлера на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США). Соревнование пройдёт 16 декабря.