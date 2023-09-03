На счету Роналду уже 850 голов (видео)

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Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду оформил 850-й гол в своей карьере.

Это произошло в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хазм» принимал «Аль-Наср». Роналду стал автором четвертого гола своей команды, поразив ворота соперника с передачи Абдулрахмана Гариба. Также на счету португальца в этом матче две голевые передачи, сообщает «Газета.ру».

По количеству голов за карьеру Роналду является рекордсменом. На его счету в клубах – 727 забитых мячей, в сборной Португалии – 123 гола.

