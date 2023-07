Руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде отреагировал на клевету Армении.

«Действия, предпринятые Азербайджаном против военного преступника, основываются на международное право и законодательство Азербайджана.

Вопреки утверждениям Армении в Международном гуманитарном праве нет ограничений на правовые действия.

Клеветническая кампания Армении не что иное, как оправдание и поддержка военных преступлений», – отметил он в соцсети «Твиттер».

Steps taken by 🇦🇿 agnst a war criminal is w/in inter. law & 🇦🇿 Azerbaijan’s legislation.

Contrary to Armenian claims no restrictions on legal actions exist in #IHL.

The smear campaign by 🇦🇲 is nothing than a justification & support for war crimes.

▶️https://t.co/bWfDq1h22S pic.twitter.com/K9cYKUQZau

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) July 30, 2023