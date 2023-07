МИД: Армения подрывает основную гуманитарную миссию МККК

Армения даже использует автоколонны Международного комитета Красного Креста (МККК) для незаконной деятельности и подрывает ее основную гуманитарную миссию.

С данным заявлением в соцсети «Твиттер» выступил руководитель пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что из-за этого Азербайджан был вынужден приостановить проезд автомобилей МККК.

Azerbaijan had to temporarily suspend the movement of @ICRC vehicles along the Lachin road, due to smuggling using ICRC vehicles. #Armenia even misuses ICRC convoys for illegal activities, undermining ICRC’s main mission for humanit. activit. & trust.

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) July 11, 2023