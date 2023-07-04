«Карабах» победил ЦСКА

161 Просмотров

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел третий, заключительный товарищеский матч в ходе сбора в Австрии.

Подопечные Гурбана Гурбанова встречались с болгарским ЦСКА и одержали победу с минимальным счетом, сообщает «Азериспорт».

«Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА (Болгария) – 1:0 (1:0)

Джиджа, 42 (1:0)

Стартовый состав «Карабаха»: Шахруддин Магомедлиев (к), Марко Вешович, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Адама Диакаби, Редон Джиджа.