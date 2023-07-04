Важное заявление МЧС об опасности селей и паводков |
Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан |
Украина обвинила Россию в применении химоружия |
Макрон из-за гражданской войны введет чрезвычайное положение |
Макрон заявил о прохождении пика гражданской войны во Франции |
Зардушт Ализаде – «Минвалу»: «Мы идем на обострение с Россией. И что Москва сможет сделать Баку? Она с Украиной не справляется» |
Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны |
Теракт в Тель-Авиве (видео) |
Хрен редьки не слаще: ни в Армении, ни во Франции |
Главное Спорт

«Карабах» победил ЦСКА

"Карабах" победил ЦСКА

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел третий, заключительный товарищеский матч в ходе сбора в Австрии.

Подопечные Гурбана Гурбанова встречались с болгарским ЦСКА и одержали победу с минимальным счетом, сообщает «Азериспорт».

«Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА (Болгария) – 1:0 (1:0)

Джиджа, 42 (1:0)

Стартовый состав «Карабаха»: Шахруддин Магомедлиев (к), Марко Вешович, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Адама Диакаби, Редон Джиджа.

Теги:
Из этой рубрики
"Карабах" победил ЦСКА
Спорт

«Карабах» победил ЦСКА

2023/07/04, 23:51
Это'о грозит тюремный срок
Спорт

Это’о грозит тюремный срок

2023/07/04, 22:28
Еще одна провокация армянской спортсменки (видео)
Спорт

Еще одна провокация армянской спортсменки (видео)

2023/07/04, 20:44
Армянскую спортсменку-провокаторшу лишили медали и отстранили от соревнований
Спорт

Армянскую спортсменку-провокаторшу лишили медали и отстранили от соревнований

2023/07/04, 09:43
Азербайджанская каратистка победила армянку, но не обошлось без провокации (видео)
Спорт

Азербайджанская каратистка победила армянку, но не обошлось без провокации (видео)

2023/07/03, 21:17
Система VAR появится и в шахматах
Спорт

Система VAR появится и в шахматах

2023/07/03, 20:35
Азербайджанские баскетболисты выступят в отборочных матчах чемпионата мира
Спорт

Азербайджанские баскетболисты выступят в отборочных матчах чемпионата мира

2023/07/03, 19:08
Азербайджан на церемонии закрытия Евроигр (фото)
Спорт

Азербайджан на церемонии закрытия Евроигр (фото)

2023/07/03, 00:27
Азербайджан завершил Евроигры на 23-м месте
Спорт

Азербайджан завершил Евроигры на 23-м месте

2023/07/02, 20:29