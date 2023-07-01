Традиционное вероломство Армении: сегодня за него придется дорого платить. И не только Еревану

1143 Просмотров

В криминальных и детективных книгах и фильмах очень любят это циничное выражение с долей «черного юмора»: «Мертвые уже ничего не расскажут». Но иногда как раз мертвые оказываются весьма опасными «свидетелями». Что и происходит сегодня в Карабахе.

Напомним: 27 июня Армения в очередной раз нарушила режим прекращения огня, обстреляв азербайджанские позиции на Агдамском направлении. В результате получил ранения азербайджанский военнослужащий. В ответ Азербайджан провел операцию Qisas-2. Пятеро боевиков армянских НВФ в Карабахе были уничтожены. И самое главное, двое из них оказались…военнослужащими ВС Армении, что вынуждены были признать и в Ереване. Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, разумеется, передал армянской стороне тела убитых «зинворов», чьи родные, простите за цинизм, вряд ли хотели бы получить их из Карабаха в виде «груза 200».

А это не просто бесславное завершение очередной провокации. Наглядное и красноречивое подтверждение получило то, о чем азербайджанская сторона говорила уже давно: в зоне временного размещения РМК по-прежнему находится группировка Вооруженных Сил Армении численностью до 10 тысяч «стволов». Именно из Армении эта группировка получает приказы и директивы, оттуда прибывает личный состав, оружие, боеприпасы, вещевое и денежное довольствие,.. Строго говоря, это уже давно «секрет Полишинеля». Но одно дело — разведданные, спутниковые снимки и т.д. и т.п. И совсем другое — тела «зинворов». Как бы Пашинян и его команда ни пытались отрицать очевидное, отвертеться уже не получится.

А тогда уже вся история получает совсем другое прочтение. Нетрудно заметить: очередную провокацию Армения устроила как раз на фоне взлёта дипломатической активности в регионе. Свою дипломатию здесь продвигает РФ. А как раз в то время, когда «зинворы» стреляли по азербайджанским позициям в Агдаме, в столице США – Вашингтоне проходили переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

А это уже дежавю. Срывать переговоры при помощи вооруженных провокаций — старая тактика Армении. Напомнимя, еще осенью 1991 года по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к которому потом присоединился и Борис Ельцин, была выдвинута многообещающая «Железноводская инициатива». Но 20 ноября 1991 года в окрестностях села Гаракенд Ходжавендского района армянские террористы сбивают вертолет, на борту которого находятся не только азербайджанские государственные чиновники высокого ранга, в том числе генпрокурор Азербайджана Исмет Гаибов и министр внутренних дел Магомед Асадов, но и наблюдатели от России и Казахстана. «Железноводская инициатива» оказалась сорванной.

25 февраля 1992 года свою миротворческую инициативу начинает Иран. В Баку прибывает глава МИД ИРИ Али Акбар Велаяти. Он даже планирует визит в Гянджу, чтобы быть поближе к эпицентру событий. Как бы удается договориться о прекращении огня с 27 февраля. Но 26 февраля Армения при соучастии российского 366-го полка устраивает геноцид азербайджанского населения в Ходжалы.

В мае 1992 года — новая миротворческая инициатива Ирана и новое вероломство Армении. Практически синхронно с переговорами в Тегеране армянские агрессоры оккупируют Шушу. Оккупация города Шуша и Лачина меняет сам характер войны — Армения переходит к захватам территорий, где заметного армянского населения уже не было. Справедливости ради, в обоих случаях предостаточно вопросов и к иранскому посредничеству. Но вероломство Армении уже превращается в узнаваемый почерк.

Во время боевых действий начала девяностых неоднократно удавалось договориться о прекращении огня, и каждый раз это прекращение огня не просто срывалось Арменией — армянские агрессоры использовали для атак точки «совместных постов», «отвода войск» и т.д. Наконец, приведем еще раз отрывок из мемуаров Роберта Кочаряна, второго президента Армении и одного из вожаков армянского сепаратизма в Карабахе: «Мы неоднократно пытались договориться с Азербайджаном о перемирии и режиме прекращения огня. Но каждый раз мне почему-то казалось, что нужно воспользоваться неумелыми действиями противника. Мы сумели-таки воспользоваться «окном перемирия» в октября 1993 года, именно тогда, условившись под прекращение огня, 29 октября мы установили де-фактор контроль над Зангиланом».

Изрядную пищу для размышлений дают и переговоры в Душанбе на саммите СНГ, где Никол Пашинян умолял дать ему время и снизить военное давление на Армению (дело было по горячим следам масштабных учений и Гызылгая-Гюннютской операции), но в результате последовали пьяные танцы в Шуше, перенос туда «инагурации» Араика Арутюняна, заявления министра обороны Армении Давида Тонояна о «новой войне за новые территории» и, наконец, возобновление боевых действий 27 сентября 2020 года. Излишне напоминать, что и во время 44-дневной войны Армения неоднократно срывала «гуманитарные перемирия», пытаясь, как в девяностые, сыграть на факторе внезапности. Но не учла, что имеет дело уже с другим Азербайджаном и с другой Азербайджанской Армией.

И если теперь Армения продолжает ту же тактику, если Пашинян, которому по-прежнему усиленно рисуют имидж этакого «голубя мира», отправляет Арарата Мирзояна на переговоры в США и в это же время приказывает устроить очередную провокацию против Азербайджана — верить в приверженность Еревана мирной повестке уже не получится. Как и в договороспособность Еревана.

Вопросы, впрочем, не только к Армении. Стреляли по азербайджанским позициям с территории, контролируемой РМК. Можно строить множество версий, насколько сильно раздражены в Москве дипломатической активностью США и в какой степени обстрел азербайджанских позиций из зоны временного размещения российских миротворцев был санкционирован Москвой. Тут предположения и версии сильно преобладают над фактами. Но в чем нет сомнения, так это в том, что, согласно пункту 4 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, «миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил». И если в Карабахе по-прежнему находятся армянские военнослужащие, которые приехали сюда не в самоволку и не в отпуск, это означает, что важнейший пункт трехстороннего заявления не выполнен российской и армянской сторонами. Так же, как и пункт, предусматривающий открытие коммуникаций между основной частью территории Азербайджана и НАР под контролем ФСБ России. С момента подписания Трехстороннего соглашения прошло два с половиной года, но его важные для Азербайджана пункты не выполнены.

А в такой ситуации уже бессмысленно пытаться предъявлять претензии нашей стране. Потому как именно Россия и Армения сделали все, чтобы делегитимизировать Трехстороннее соглашение и превратить его в неработающую бумажку — если уж кому-то режут слух выражения типа «вытерли ноги», «скомкали и бросили в мусорную корзину» и т.д. — невзирая на подписи Пашиняна и Путина под этим документом. А это по сути единственный документ, который хоть как-то регламентирует поствоенную ситуацию. И если его «обнулить», разрушена будет вся политическая архитектура. Тем более что, во-первых, армянские «зинворы», которых в Карабахе вообще не должно быть, продолжают свои провокации. А во-вторых, есть серьезные основания полагать, что армянские боевики готовят новую широкомасштабную провокацию — на фоне молчаливого наблюдения росмиротворцев.

Не станем оценивать, какой клинической степени должен достичь «отрыв от реальности» ереванских десижн-мейкеров, если там на полном серьезе полагают, что если устроить пару-тройку вооруженных провокаций, то Армении будет предложен лучший переговорный вариант. С Азербайджаном тактика силового шантажа не проходит. А позиция нашей страны известна. В Карабахском экономическом районе должна пройти полная демилитаризация. Армянские вооружённые формирования, согласно Трехстороннему заявлению, должны быть выведены. Да, наша страна стремилась и стремится решить вопрос мирным путем. Но вынуждены заверить: попытки вооруженных провокаций немедленно приведут к операции Qisas-3. Азербайджан не намерен мириться с существованием на своей территории незаконных вооруженных формирований. И тем более не позволит создавать угрозу для вынужденных переселенцев, которые теперь возвращаются на освобождённые от армянской оккупации земли. И если для этого потребуется использовать военные рычаги, наша страна к такому варианту готова.

И как показывает история, предупреждения Азербайджана следует слушать внимательно.

Нурани, обозреватель