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Триумф азербайджанских мастеров джиу-джитсу в Словакии (фото)

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Открытый чемпионат Европы по боевому джиу-джитсу прошел в словацком Михаловце.

Азербайджан на чемпионате представляли 10 спортсменов спортивного общества Министерства внутренних дел (МВД). Азербайджанские спортсмены соревновались в версиях ground fight, full contact, close contact и self-defence, сообщает «Тренд».

Фидан Юсифова (62 кг) стала первой в соревнованиях по версиям ground fight и self defence. В соревнованиях спортсменов старше тридцати шести лет Джейхун Гусейнов (93 кг) и Магрур Ахмедов (85 кг) завоевали золотые медали по версии full contact. Сабир Гасанов (85 кг) стал вторым, Ширин Ширинов (57 кг) и Саид Гамбарлы (63 кг) стали третьими в соревнованиях спортсменов 18-35 лет в категории ground fight. Представитель Азербайджана Амир Абди завершил турнир на третьем месте в категории ground fight среди спортсменов в возрасте 14-15 лет. М.Ахмедов завоевал серебряные медали в версиях ground fight и close kontact, Ш.Ширинов и А.Абди завоевали бронзовые медали в категории close сontact.

Командой руководил сотрудник спортивного общества МВД, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер Расул Мамедов. Р.Мамедов был приглашен на чемпионат Европы в качестве главного судьи, и под его руководством осуществлялось руководство судейскими бригадами этого соревнования. Также Р.Мамедов является председателем судейского комитета Международной федерации боевого джиу-джитсу и неоднократно руководил чемпионатами мира, Европы и Азии в качестве главного судьи.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат с 12 медалями.

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