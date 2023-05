Кадри Симсон: Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон написала на своей официальной странице в Twitter свое мнение об Азербайджане по итогам встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

«Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа. Однако, наше сотрудничество выходит далеко за рамки газовой сферы, так как еще существует огромный потенциалом в области возобновляемых источников энергии», — отметила Еврокомиссар.

Она сказала, что Европа преодолела эту зиму с наполовину полными газовыми резервами, более стабильными ценами на газ и позитивным прогнозом на следующую зиму.

«Мы сумели достигнуть этого благодаря действиям граждан стран ЕС и наших надежных партнеров, таких как Азербайджан. Мы полны решимости продолжать наше стратегическое сотрудничество», — заявила Симсон.

🇪🇺 came out of this winter with gas storages half full, more stable gas prices & a positive outlook for next winter. We achieved this thanks to actions of #EU citizens & our reliable partners like #Azerbaijan.

We are both very committed to deliver on our Strategic Partnership. pic.twitter.com/acfUsg7j4E

— Kadri Simson (@KadriSimson) May 2, 2023