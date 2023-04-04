Итак, Азербайджан предложил провести новую встречу с представителями армянской общины Карабахского экономического района — уже в Баку. Армянская сторона вновь от нее отказалась. Араик Арутюнян и его подручные не желают обсуждать реинтеграцию. Они желают говорить об «открытии Лачинской дороги», которую никто не закрывал, «международные гарантии» и т.д.

Здесь нужна небольшая ретроспектива. Встреча в Баку с армянами Карабаха уже была и проходила в Администрации президента Азербайджана. Еще в девяностые мне — вместе с ныне, к сожалению, покойным Рауфом Талышинским, основателем газет «Зеркало» и «Эхо», довелось участвовать в ней. И именно в ходе этой встречи была озвучена такая мысль: 100 тысяч (тогда армянская сторона называла на переговорах примерно такие цифры населения бывшей НКАО) — это даже меньше, чем один микрорайон в Баку. И как устроители «миацума» видят будущее этого «микрорайона» в 21 веке? Просто обнести его забором, а жители из-за этого забора будут смотреть, как бурно развивается остальной Азербайджан?

С той встречи прошло уже больше четверти века. Наверное, армянские участники той встречи могут подтвердить те слова и оценить, насколько пророческими они оказались. К слову, за это время состоялось еще множество неформальных встреч — и на нейтральной территории, и в Азербайджане. Уже как раз накануне 44-дневной войны в Азербайджан в рамках пресс-тура приехали армянские журналисты, включая и представителей Карабаха. Никто никого не убил, не зарезал и не захватил в заложники.

И сегодня самое время представителям Карабаха еще раз приехать в Баку. Посетить заботливо отреставрированную армянскую церковь в центре города. Полистать страницы старинных армянских книг, которые там хранятся. Погулять по улицам. Посмотреть, как изменился город, другие города и села. Оценить, от какого расцвета Карабах насильно отлучил сам себя на 30 лет. А потом задуматься: что дальше? Любая война заканчивается переговорами. А вот условия на этих переговорах, как и переговорная тактика — тут есть свои тонкости.

Можно сразу сформировать окончательное предложение и уже от него не отступать. Можно торговаться за каждую запятую. Можно… Вариантов — бесчисленное множество. Но в любом случае переговоры нужны для того, чтобы договориться. И при этом желательно учитывать реалии. А если, как в вышеуказанном случае, выдвигаются заведомо неприемлемые для другой стороны требования, то…зачем? Вот просто по-человечески — зачем? Там реально рассчитывают продавить эти условия? Вряд ли на это еще можно было рассчитывать по горячим следам боевых действий начала девяностых, причем до освобождения Горадиза. А теперь, после 44-дневной войны, и подавно — нельзя. Или в окружении Арутюняна выдвигают такие условия, чтобы НЕ договориться? Но опять-таки в расчёте на что и на кого? Россию? На фоне тех художеств, которые выделывает Пашинян. В расчете на Францию? Франция не в состоянии контролировать собственные колонии в Африке. Иран, у которого натянутые отношения со всеми соседями, кроме Армении, а Запад только и ждет, чтобы Тегеран пересёк «красные линии»?

Строить замки на песке, конечно, занятие увлекательное, но, как известно, политика — искусство возможного. Особенно в той ситуации, в которой находятся сегодня армяне Карабаха. Возможно, об этом не очень приятно говорить вслух, но нынешний статус-кто в Карабахе держался исключительно на силе. То есть на оккупации азербайджанских земель. Сегодня «силового рычага» у армянской стороны больше нет. Армянская армия разбита, с оккупацией азербайджанских земель покончено. А правовых аргументов в пользу «миацума» не было никогда. Теперь, после войны, настало время договариваться. Но договариваться уже на основе международного права и признанных границ, а не хотелок, приправленных мифами о «злых турках», которые только и ждут, чтобы устроить армянам новый «геноцид».

Возможно, эти россказни кому-то в Ереване или Ханкенди и кажутся удачным пиаром. Но хроника 44-дневной войны, кстати говоря, когда Азербайджан тратил миллиарды долларов на высокоточное оружие, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения Карабаха, убедительно свидетельствует об обратном. Сегодня даже заведомо проармянские журналисты типа корреспондента «Дождя» Атасунцева, и те вынуждены признавать, что в Ханкенди нет следов ракетных ударов и бомбардировок, о чем без устали вопила армянская пропаганда, чего и следовало ожидать.

Наконец, есть и еще одно обстоятельство. Нынешняя зона временного размещения РМК – это, по сути, «оазис», окружённый разрушенными и разоренными азербайджанскими районами, где армянские оккупанты разграбили и уничтожили все. Урбицид такого масштаба мир еще не видел. На территории размером с четыре Люксембурга уничтожены города, села, музеи, школы, святилища, 65 из 67 мечетей, православные храмы… Отсюда армянские националисты обстреливали города и села Азербайджана, брали на прицел детей, просто игравших во дворах, стреляли по крестьянам в поле и даже по похоронным процессиям на кладбищах…

Это сделали не марсиане. Не армия интервентов с другого конца земли. Верхушка сепаратистов несла и несёт прямую ответственность за соучастие во всех этих преступлениях. К слову, это и есть геноцид.

История сохранила немало примеров, как обходились в разных странах с сепаратистами, поддержавшими внешнюю агрессию. Достаточно вспомнить, как жестоко депортировали из Чехословакии после Второй Мировой войны судетских немцев, когда никто даже не пытался выяснить, кто из них «хороший», кто «плохой» — за инспирированный Берлином сепаратистский мятеж ответить пришлось всем.

Азербайджан избрал другой путь. И сам факт того, что Азербайджан предлагает армянам Карабаха гражданство, реинтеграцию и инвестиции, говорит о многом.

А теперь уже для жителей Ханкенди, Ходжавенда, Агдере самое время сесть и подумать: что дальше? Как они видят свое ближайшее будущее? Азербайджан разворачивает беспрецедентную программу восстановления освобождённых земель. Строит дороги мирового класса. Возводит «умные города» и «умные села» на месте разрушенных. Создаёт новую инфраструктуру. И что собираются делать карабахские армяне? Смотреть на это все «из-за забора», довольствуясь крохами с ереванского не очень богатого «стола? И как долго? Российские миротворцы в регионе не навсегда. А значит, надо не упустить шанс и договариваться.

Понятно, что об этих переговорах господин Арутюнян и его подручные не желают слышать. Но это тот случай, когда армянам Карабаха надо просто подумать о себе. И взять решение вопроса в свои руки. Выходить на прямые контакты с властями Азербайджана, встречаться с представителями общественности, еще лучше с теми самыми, с которыми встречались в Администрации президента Азербайджана в середине 1990-х г. И не упускать, возможно, последний шанс.

Фуад Ахундов, политолог