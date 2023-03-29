Париж в центре очередного дипломатического скандала. В Сенат — верхнюю палату парламента — пригласили боевиков PKK —YPG, террористической группировки, и даже вручили им награды. Это вызвало понятное возмущение в Анкаре. Посол Франции был вызван в МИД Турции, где, как рассказал журналистам неназванный источник, «послу было передано, что Турция не принимает и решительно осуждает награждение в Сенате Франции членов СНС, сирийского ответвления террористической организации Рабочей партии Курдистана. До сведения посла была доведена сепаратистская и дестабилизирующая деятельность указанных элементов в отношении нашей страны и сирийцев». В Минобороны Турции подчеркнули: «Действия французской стороны противоречат духу союзничества в рамках НАТО, а также шагам по борьбе с терроризмом. Вне зависимости от подобных шагов, Турция продолжит безостановочные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма».

И вот тут вопрос: зачем? С какой стати? Желание побольнее уколоть Турцию? Просто «раздуть щеки»? Или…

Можно, конечно, предположить, что Франция затевает некую хитрую геополитическую игру, пытается «дать бой» Турции на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, и здесь ей очень нужен даже такой союзник, как PKK-YPG. Но, во-первых, Париж не демонстрирует особого умения сохранить под своим контролем даже свои бывшие африканские колонии, те самые, где финансовая сфера, экспорт и экономика по-прежнему под контролем Франции. А во-вторых, и «в-главных», у президента Франции Макрона не на шутку горит, скажем так, под креслом. Старт пенсионной реформы оказался на редкость неудачным.

Предлагаемые меры — повышение пенсионного возраста и увеличение пенсионного стажа — возмутили во Франции многих. Но и обойтись без них у властей не получается. У Франции, где еще в 2008 году возмущались, когда рейтинговые агентства лишили их одного из престижных А, снизив рейтинг с ААА+ до АА+, теперь очевиднейшим образом не сходится дебет с кредитом. И по мере того, как Париж продолжает терять позиции в своих бывши колониях, а значит, и возможности для их грабежа, этот «дисбаланс» будет только нарастать. А значит, остаётся только сокращать «социалку». Что уже не находит понимания у рядовых граждан.

Пока что Елисейский дворец отвечает на возмущение французов водомётами и дубинками, причем полиция ведёт себя настолько жестко, что заволновался даже Совет Европы. Для которого обычно «старая Европа» — это «священная корова», где полиция действует исключительно в белых перчатках и через «пожалуйста», а если от этого правила приходится отступать — так протестующие сами виноваты. И можно представить себе, что происходит на улицах французских городов, если во Дворце Европы все же решили на это отреагировать. Более того, такая жёсткость полиции — верный признак, что власть всерьёз боится протестов. На улицах Парижа и других французских городов не просто проходят многотысячные акции протеста — там уже звучат требования отставки президента.

Поясним. В Париже гордятся своим «революционным духом» со времён Робеспьера и санкюлотов. Протестуют здесь много и отчаянно. Однако за последние годы во Франции имелся до последнего времени лишь один прецедент, когда на волне массовых манифестаций президенту страны пришлось подать в отставку — в разгар студенческих волнений Елисейский дворец в 1968 году покинул Шарль де Голль. Макрон, чей рейтинг снизился до катастрофических 28%, вполне может подарить Пятой республике следующий такого рода прецедент. К тому же нынешний хозяин Елисейского дворца прекрасно понимает, что он во всех смыслах не де Голль. А в отставку Макрону не хочется. Вот и трепыхается нынешний хозяин Елисейского дворца, торопливо снимая с руки прямо во время телеинтервью часы за 80 тысяч евро, чтобы не раздражать возмущенных французов. И заодно, проиграв на генеральном политическом направлении, пытается всеми силами привлечь голоса мелких «групп влияния». Именно поэтому в Париже вдруг воспылали неистовой любовью к Армении — такие «обнимашки» обещают голоса и местных армян, и ультраправых, которых Макрон весьма резво переманивает от Ле Пен.

Но даже при таком раскладе — чем объясняется приглашение в Сенат террористов PKK-YPG? И если уж начистоту, то зачем Парижу понадобились заведомые террористы?

Строго говоря, власти Франции не в первый раз стелят перед террористами «красную дорожку». В те же дни французский суд в очередной раз отказался экстрадировать в Италию 10 боевиков ультралевых «Красных бригад», которые куролесили на итальянском «сапожке» в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. В их послужном списке — убийство генерала карабинеров и похищение судьи. Тем не менее боевики десятилетиями спокойно жили во Франции. В 2021 году постаревших террористов все же задержали, но выдать Италии отказались.

Но, возможно, наиболее ценную пишу для размышлений даёт другая история. 10 июля 1985 года в порту новозеландского Окленда был взорван парусник «Воин радуги» — флагманское судно «Гринписа». Первый взрыв не потопил шхуну, члены экипажа успели выскочить на причал, но один из них — фотограф, португалец Фердинанд Перейра — бросился в каюту за дорогой аппаратурой. В этот момент грянул второй взрыв…Выбраться фотографу уже не удалось.

Как потом выяснилось, взрыв на «Воине радуги» — дело рук спецслужб Франции. Официальному Парижу очень не нравилась развёрнутая «Гринписом» кампания протеста против ядерных испытаний во Французской Полинезии, и там решили действовать радикально. Были уверены, что все останется тайной. Но не получилось. Официальному Парижу пришлось признавать свою ответственность, отправлять в отставку министра обороны, а агенты французских спецслужб, которые и взорвали парусник, даже увидели тюрьму изнутри. Какие выводы сделали из той истории в Париже, можно только гадать. Но не попытаются ли теперь во Франции проворачивать те же операции, но уже чужими руками, включая армянских или курдских террористов, которых столь старательно обхаживают? И если вспомнить, как французские нефтяные гиганты «Тоталь» и «Эльф Акитен», создав впечатляющую «чёрную кассу» для подкупа политиков в странах «третьего мира», развернули ту же коррупционную деятельность в самой Франции, уже не получится не спросить: только ли внутри страны Париж собирается использовать террористов по прямому назначению? Это, конечно, прогноз, в котором очень хотелось бы ошибаться. Но факты, увы, вещь упрямая. А они наводят на весьма неприятные подозрения.

Нурани, обозреватель