Париж опять обеспечивает телеэкраны мира «горячей телекартинкой». Французские города, в том числе и столица страны, охвачены протестами против инициированной президентом страны Эммануэлем Макроном пенсионной реформы. В Париже строят баррикады, полиция разгоняет протестующих с помощью слезоточивого газа и водомётов.

А причины для протестов есть. Макрон как бы обещал пенсионную реформу во время своей предвыборной кампании, говорил о том, что повысит на 100 евро минимальную пенсию, что во Франции, где существует аж 37 пенсионных режимов с учётом выслуги, стажа, льгот и т.д., в которой граждане страны не могут разобраться, давно назрела унификация…Но на деле реформа предусматривает не только повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Теперь для получения пенсии будет требоваться минимум 43 года рабочего стажа, А это значит, что, к примеру, женщины, у которых в карьере был перерыв в связи с рождением детей, доберутся до пенсии в 67 лет. Неудивительно, что предложенную Елисейским дворцом реформу, даже по данным проправительственных социологов, отвергает 70% французов. И не просто протестует: в Париже в прямом смысле строят баррикады, забрасывают полицию камнями, в ход идут «коктейли Молотова». В Париже бастуют коммунальщики — в результате в столице Франции скопилось несколько тысяч тонн мусора. На улицах уже стоит малоприятное «амбре». Эксперты предупреждают: город в шаге от нашествия крыс.

Честно говоря, история с пенсионной реформой по-макроновски позволяет представить себе, чего в реальности стоят все цветистые разговоры о «социальном рае» и сытой старости в благополучной Европе. И тем более — о реальном уровне демократии и свободе собраний. На протесты полиция отвечает не только дубинками, но и водомётами вместе со слезоточивым газом. Арестованы не менее трёхсот человек. Более того, власти «демократичной» Франции даже не пытаются выслушать протестующих — такое вот понимание прав человека, свободы собраний, общественного договора и прочих красивостей. Более того, правозащитная «тусовка» тоже не спешит давать оценку действиям французской полиции. Притом что можно представить себе, какой поднялся бы, говоря словами Владимира Высоцкого, «галдёж и лай», случись нечто подобное в странах постсоветского пространства.

И самое возмутительное, на пике протестов Макрон и премьер-министр Франции Элизабет Борн нашли лазейку в конституции, позволяющую запустить процесс пенсионной реформы без голосования в нижней палате парламента. Формулировки типа «плевок в лицо депутатам» могут кому-то показаться излишне резкими, но и на нормальный демократический процесс с разделением ветвей власти и учётом мнения народа происходящее тоже не похоже. И права была французская Le Courrier, давая такую характеристику Макрону: «Его презрение по отношению к народу, которое в то же самое время является презрением к демократии, теперь становится очевидным», — напоминая, что «в своё время Эмманюэль Макрон был избран лишь как меньшее зло в пику ультраправым и как бенефициар мажоритарной избирательной системы Франции».

И вот на таком фоне напомнить о себе решил вице-мэр Парижа Арно Нгатча.

И о чем же он говорил в охваченном протестами городе? О пенсионной реформе? О новых рабочих местах? Наконец, об уборке мусора?

Мсье Нгатча надул щеки и изрёк, что, оказывается, газовое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Азербайджаном, является «политической ошибкой», потому что ЕС «должен защитить Армению, которая разделяет наши ценности». Да, конечно, именно этих слов ждали от него парижане. У которых сегодня нет более насущных и острых проблем, чем демонстрация солидарности с Арменией.

Впрочем, если начистоту, то «ценности» у Армении и Франции действительно совпадают. Например, реальный уровень демократии, а не нарисованные красивые рейтинги. Давление на оппозиционных депутатов, фальсификация выборов, ограничение работы СМИ, «выдавливание» представителей оппозиции из парламента — все это в Армении достигло таких масштабов, что даже весьма благожелательно настроенный Freedom House, скажем так, сильно удивился. Социальная напряжённость тоже на пике. И власть а нее тоже отвечает дубинками — достаточно вспомнить, как упитанная ереванская полиция мутузила на военном кладбище «Ераблур» матерей погибших солдат. Совпадает и рост исламофобии — во Франции, правда, до этнических чисток мусульман не дошли, но 10 миллионов мин, оставленных «в наследство» Алжиру, тоже заставляют вспомнить о минном терроре Армении.

И тем более понятно, что в то время, когда рейтинги правительства рушатся из-за «мудрой социально-экономической политики», заигрывание с армянскими лидерами имеет понятное прочтение: команда Макрона просто пытается собрать голоса армян и подправить ситуацию за их счёт. Судя по всему, тактика «заграница нам поможет» тоже совпала. Не говоря о том, что Франции после серии пинков и пощёчин в Ливии, Буркина Фасо, ЦАР и Мали нужно хоть что-то, напоминающее внешнеполитический успех. Пусть и на армянском поле.

Но, похоже, в Елисейском дворце на минуточку забыли, что во Франции живут не только армяне. Более того, никакие армянские голоса не перевесят недовольство 70% избирателей. И Макрон со своими рухнувшими наполеоновскими планами теперь хватается за все, что плавает.

Нурани, обозреватель