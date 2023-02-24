Один из ведущих шахматистов Азербайджана, чемпион страны Васиф Дурарбейли навсегда покинул родину.

Азербайджанский гроссмейстер заявил о том, что перебирается на ПМЖ в США. Он уже прибыл в американский город Сент-Луис, штат Миссури.

«Начало новой главы моей жизни совпало с моим днем рождения (24 февраля шахматисту исполнился 31 год). В 2014 году я уехал учиться в Сент-Луис и вернулся в 2019 году, чтобы достичь некоторые свои цели. В отличие от прошлого раза, в этот раз я не уверен, что вернусь в Азербайджан», — приводит «Спутник» слова гроссмейстера.