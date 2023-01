Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде почтил в соцсети «Твиттер» память шехидов 20 Января.

«Сегодня отмечаем 20 января 1990 года как героическую страницу в истории борьбы азербайджанского народа против внешней агрессии. Мы чтим память наших шехидов, павших за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана», — написал в соцсети Гаджизаде.

Today, #Azerbaijan commemorates #20January1990, a heroic page in the history of struggle of Azerbaijani nation against foreign aggression.

We honor the blessed memory of the innocent victims who died for the sake of freedom, independence, & territorial integrity of Azerbaijan.🇦🇿 pic.twitter.com/QEXefpE4Bg

