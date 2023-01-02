Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск посетил флагман ВМС страны — десантное судно TCG Anadolu, которое называют также «первым в мире носителем беспилотной авиации», сообщает «Анадолу».

Хулуси Акар и сопровождающая его делегация высадились на вертолете на палубе самого большого военного корабля Турции, находящегося в Мраморном море в стадии государственных испытаний.

Министр пообщался с военными моряками, сотрудниками верфи и представителями оборонных компаний, участвовавших в создании судна.

Глава оборонного ведомства отметил, что авторитет Турции в период президентства Реджепа Тайипа Эрдогана неуклонно растет.

По его словам, за годы руководства Эрдогана, уровень импортозамещения в оборонной сфере Турции достиг 80 процентов. «Современная Турция — производитель стрелкового вооружения, САУ, беспилотников, ударных вертолетов, военных судов, широкого перечня ракет и боеприпасов. В скором будущем с конвейеров будут сходить турецкие танки, а небо бороздить военные самолеты турецкой разработки. Мы достигнем и этого. Я в этом уверен!», — сказал Акар.

Министр отметил, что оборонное ведомство Турции успешно выполняет все поставленные задачи, нанося серьезный удар по террористическим структурам, в том числе, РПК, ИГ и сторонникам Фетуллаха Гюлена (FETÖ). «Мы полны решимости и обладаем всеми возможностями для защиты интересов и безопасности Турции», — подчеркнул Акар.

Касаясь деструктивных шагов соседней Греции в регионе, турецкий министр отметил, что Афины пытаются представить противоречия с Анкарой в качестве проявления проблем между Турцией с одной стороны и НАТО, США и ЕС с другой.

По его словам, все страны и организации знают истинное лицо Афин, и в данной связи Анкара ожидает от международных партнеров более решительной реакции в адрес Греции.

Он подчеркнул, что позиция Анкары основывается на нормах права и фактах. «Власти Греции запятнали себя множеством скандальных шагов, в том числе фактами прослушки, насилия в отношении мигрантов и коррупции. О провальных шагах Афин в Восточном Средиземноморье осведомлена также сама греческая общественность, и чтобы снизить недовольство населения Афины нагнетают противостояние с Турцией, что безусловно, не возымеет пользы», — отметил турецкий министр.

По словам Акара, определенные политики, ученые и военные уже начали критиковать антитурецких ораторов и заявлять о бесполезности противостояние с соседней страной. «Турция – не источник угрозы, а сильный и эффективный союзник, которому можно и нужно доверять. Это должны наконец осознать [в Афинах]», — подчеркнул Хулуси Акар.

Он отметил, что Анкара выступает за открытый диалог и добрососедство в регионе, направленные в том числе на справедливое распределение ресурсов. «Вместе с тем, мы четко заявляем, что ни при каких условиях не допустим ущемление прав Турции и турецкого Кипра. Не допустим формирования статус-кво, игнорирующего интересы турецкой стороны», — подчеркнул министр.

Акар призвал мировое сообщество к объективному и непредвзятому подходу к ситуации в Восточном Средиземноморье, в том числе на Кипре. «Турция была и будет на стороне турецкого Кипра. Сегодня в кипрском вопросе мы говорим о наличии двух равноправных, суверенных и независимых государств. Вопрос создания единого государство закрыт. Речь идет лишь о признании созданного государства», — сказал Акар.

Десантное судно-амфибия планируется передать ВМС Турции 30 апреля на церемонии с участием президента Эрдогана.

В момент пребывания турецкой делегации на борту флагмана ВМС Турции, вблизи судна находился также отечественный подводный корабль Piri Reis, который также находится на стадии испытаний.