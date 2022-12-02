21 ноября депутаты Милли Меджлиса в первом чтении проголосовали за обновленную редакцию Закона «О политических партиях». Причем в новой редакции учтены предложения, которые были представлены в законодательный орган страны самими же политическими партиями. Только этот факт уже сам по себе обогащает демократическую практику Азербайджана.

Объективности ради следует отметить, что в новой редакции законопроекта ощутимо смягчены критерии создания и функционирования политических партий. Не будем вдаваться в подробности, информационное пространство и без того пестрит публикациями о содержании будущего закона.

Тем ни менее, мы вновь наблюдаем огульную демагогию некоторых политиканов, которые довольствуются своим статусом радикалов. Вкратце, буквально в нескольких тезисах, попытаемся понять причины и природу их подобного поведения.

Конечно же, для этого необходимо определить основную философию будущего закона. Только тогда мы сможем понять причину того, почему радикалы так «воинственно» выступают против изменений. Сегодня партийная система страны, фундамент которой был сформирован в начале 90-х прошлого столетия, уже не соответствует вызовам современных геополитических реалий. Жесткая природа системы международных отношений, а также дисфункциональность международного права, буквально обязывают обеспечить абсолютную безопасность внутриполитической стабильности страны.

Международная практика наглядно показывает, что внутриполитическая «сейсмичность» является уязвимым звеном в деле обеспечения абсолютного суверенитета. Вот почему для основных геополитических игроков, которые реализуют свои национальные интересы за счет чужих территорий, политическая стабильность конкретной страны является стратегических целью. К сожалению, внутри страны всегда находятся «силы», которые готовы представить свои услуги внешним силам. Популистская риторика, с помощью которой радикалы пытаются завуалировать свои истинные намерения, является всего лишь дешевой демагогией.

Развивая данный контекст, нельзя забывать о том, что слабая партийная система — это уязвимое звено в политической системе любой страны. Партийный хаос создает «благоприятные» условия для возникновения и развития внутриполитических стрессов. Вот почему «оздоровление» политических процессов, в том числе означает и «облагораживание» всей системы политических отношений. Многочисленность партий — вовсе не показатель демократии. Эффективность демократии обнаруживает себя в чувстве индивидуальной значимости гражданина.

Считаю, что именно за этим смысловым содержанием как раз и скрывается суть философии вышеупомянутого законопроекта. Новый Закон «О Политических партиях» предназначен для улучшения качества партийной системы страны. Новый законопроект осложняет превращение политических партий в предмет спекуляций и предотвращает возможность манипуляций ими в руках внешних сил.

Могу предположить, что преобразование политической конфигурации страны также происходит посредством обособления роли политических партий. Нельзя забывать о том, что политические партии являются основным легитимным институтом как участия в политической жизни страны, так и в конкуренции за политическую власть.

Все вышеотмеченное позволяет нам понять то, почему новый законопроект больше всех беспокоит в первую очередь политических спекулянтов-манипуляторов. Сделаем небольшое сравнение, которое поможет понять, что количество работает в ущерб качеству.

Согласитесь, что в результате развития интернета, информационных технологий и либеральности соответствующей законодательной базы количество всевозможных сайтов фантастически увеличилось. Однако это количество отнюдь не является признаком качества. Обывателю с каждым днем все сложнее становится отличать правду от лжи. Надеюсь, что подобное сравнение позволит понять смысловое предназначение нового законопроекта и объективно оценить значимость данной инициативы власти.

Асиф Адиль