ВС РФ ударили по дамбе в Кривом Роге для того, чтобы остановить наступление ВСУ. Такое мнение высказал советник ОП Украины Алексей Арестович.

«Они сегодня влупили по плотине в Кривом Роге, ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу».

Власти города предупредили, что в случае разрушения дамбы затопит 70 квадратных километров города, вода в центральном районе Кривого Рога может доходить до уровня третьего этажа.

