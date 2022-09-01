На пляжах Абшерона в последние две недели происходит странная аномалия: несмотря на жаркую погоду, вода такая холодная, словно на улице не август, а март. Причем, это явление фиксируется не на всех пляжах, а лишь на некоторых. Заядлые купальщики, ежегодно проводящие лето на морском берегу, утверждают, что с подобным они сталкиваются впервые. Конечно же, температура воды бывает разной – в зависимости от течений и уровня дна, иногда из теплого течения можно попасть в холодное, и это нормально. Но чтобы ледяная вода у самого берега – такого еще не было.

Социальная сеть пестрит фотографиями совершенно безлюдного моря с характерной припиской: «Вода просто ледяная, купальщикам остается довольствоваться загаром».

За комментарием сотрудник Minval.az обратился к доктору географических наук, заведующему отделом гидрометеорологии Каспийского моря Института географии Академии наук Саиду Сафарову.

«На самом деле, это явление периодически повторяется, не сказать, что каждый сезон, но оно – отнюдь не редкость, и похолодание прибрежной воды имеет научное название «апвеллинг» — подъем глубинных морских вод на поверхность. В силу самых различных причин поверхностная вода уходит, и ее место занимает обычно более холодная глубинная вода», — говорит С. Сафаров.

По его словам, это лето было довольно ветреное, особенно в июле-августе, и именно эти ветры спровоцировали прибрежный каспийский апвеллинг. Он возникает именно в результате сгона поверхностных вод ветром и подъема на их место глубинных вод. Ветер, дующий под определенным углом со стороны суши, отгоняет массу воды с поверхности от берега.

«Если на пляжах море мелкое, то в этом районе понизится уровень воды и изменится глубина. Но если уклон дна вблизи берега достаточно крутой, то на смену ушедшим водам из глубин поднимается холодная придонная вода», — сказал С. Сафаров и отметил, что обычно случаи апвеллинга, вызванного ветрами с суши, малочисленны и наблюдаются, главным образом, в тех прибрежных районах, где география местности способствует возникновению таких ветров, как например, фен или бора.

Кроме того, происходит это явление также и в результате отклоняющего действия вращения Земли. Поэтому при сгонном ветре вблизи приглубого берега наблюдается подъем глубинных вод — прибрежный апвеллинг. Этот тип апвеллинга может возникать эпизодически вследствие сгонных ветров при прохождении циклонов или антициклонов. Такое явление часто наблюдается в Черном море вблизи крымских и кавказских берегов. При этом понижение температуры воды при апвеллинге достигает от нескольких градусов до 10-15° С, отметил он.

«Наиболее часто прибрежный апвеллинг образуется в июле-августе. Продолжительность его изменяется от 2 до 10 суток, интенсивность — от 3 до 10°С, период становления — от 12 часов до 3 суток. Подъем вод прибрежного апвеллинга происходит, в основном, с нижней границы сезонного термоклина, а иногда и с более глубоких горизонтов, вызывая появление на поверхности вблизи берега вод холодного промежуточного слоя. Температура воды при этом может упасть до 7 градусов», — резюмировал С. Сафаров.

Яна Мадатова