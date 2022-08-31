Как уже сообщалось, в последний день календарного лета в столице Европейского Союза прошла четвертая встреча в формате Алиев-Мишель-Пашинян. Встреча длилась более трех часов, и по ее итогам председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель распространил на сайте организации официальное заявление.

Даже пройдя беглым взглядом по документу, становится очевидным, что несмотря на все усилия официального Еревана по саботированию в прошлом переговорного процесса и его попытки перенаправить постконфликтное урегулирование на выгодное армянскому обществу русло, твердая позиция Президента Азербайджана и конструктивная посредническая роль председателя Совета ЕС Шарля Мишеля не дали планам армянского руководства осуществиться, а нынешняя встреча вписала в актив азербайджанской дипломатии очередную победу.

Самым главным из сегодняшних достижений стало установление месячного дедлайна для первой рабочей встречи глав МИД двух стран с целью начала разработки текста мирного соглашения. Ранее Ереван давал лишь свое принципиальное согласие на создание двумя сторонами групп по составлению мирного соглашения. А теперь уже установлен именно срок, в течение которых армянские и азербайджанские дипломатические редакторы должны провести первую встречу.

С сегодняшнего дня Баку и Ереван еще больше приблизились к долгожданному мирному соглашению. Оно будет базировано именно на предложенных Азербайджаном и принятых Арменией пяти столпах. Это уже окончательно!

Далее, в заявлении Шарля Мишеля нет ни слова о почившей в бозе Минской группе ОБСЕ, несмотря на все усилия официального Еревана сохранить эту структуру в постконфликтной повестке. Очевидно, данный факт отражает вовсе не «прихоть» Баку, а ясное понимание Брюсселем сложившихся реалий. Минская группа существует теперь только в параллельной реальности, и с постконфликтным процессом она никак не пересекается. Трехсторонний формат не только полностью вытеснил Минскую группу из посреднической парадигмы, но вбил сегодня последний гвоздь в ее исторический гроб. Как говорится, в землю закопал и надпись написал: «Здесь покоится Минская группа, которая за 28 лет не смогла сделать то, что за 8 месяцев удается трехстороннему формату».

И в этом формате, что особенно важно, тема Карабаха не обсуждается, что видно даже из сегодняшнего заявления Шарля Мишеля. Даже слова такого в заявлении не значится. Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак! И, как следствие, тема Карабаха является его эксклюзивно внутренним делом. Если в майском заявлении Мишеля были упомянуты «права и безопасность армянского населения Карабаха», то сегодня слово Карабах отсутствует в тексте вовсе!

Как и в апрельском заявлении, в сегодняшнем заявлении Шарля Мишеля по-прежнему нет слова «военнопленные», чего очень хотелось бы Еревану. Дважды использовано автором слово «detainees» (задержанные), что соответствует аргументу Баку о том, что после выдачи сразу после окончания войны всех армянских военнопленных их у нас не осталось, а есть задержанные в ходе последующих АТО диверсанты.

В очередной раз подчеркнута важность таких беспокоящих Азербайджан гуманитарных вопросов, как разминирование и информация о пропавших без вести лицах.

Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что встреча двусторонней комиссии по делимитации, которая доселе проводила переговоры на границе и в Москве, пройдет в следующий раз в Брюсселе, что является неким намеком на то, что в этом вопросе никто не обладает монополией на посредничество.

В заключении хотелось бы отметить личную роль председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Сегодняшний успех стал результатом не только профессионализма азербайджанской дипломатии и таланта ведения сложных переговоров, но и реализма и личной харизмы европейского политика. Его умение создавать благоприятную для достижения консенсуса атмосферу и сглаживать острые углы и в прошлом не позволяли процессу остановиться, и поныне способствуют прогрессу. В этом смысле личную роль Шарля Мишеля можно оценить, безусловно, очень высоко. Такая позитивная динамика дает все надежды на то, что в конце ноября, когда в Брюсселе пройдет пятая встреча в подобном формате, будет сделан еще один шаг в сторону установления прочного мира в регионе.

Зухраб Дадашов