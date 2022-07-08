Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир–станция Мингячевир–Бахрамтепе (46 км)–Гарагаджы–Мирзаджафарли–Моллагюллер Бардинского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Мингячевир–станция Мингячевир–Бахрамтепе (46 км)–Гарагаджы–Мирзаджафарли–Моллагюллер, соединяющей 3 населенных пункта с населением в 4 тыс. человек, из госбюджета Азербайджанской Республики на 2022 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,1 млн. манатов.