Россия начала размещать сухопутные зенитные ракетные комплексы «Тор» на кораблях для обороны от «Байрактаров».

Фото с патрульным кораблем проекта 22160 в бухте Севастополя опубликовал военный эксперт Александр Коваленко в Facebook.

ЗРК «Тор» размещен на вертолетной площадке.

С одной стороны, этот кадр вызвал ряд насмешек, с другой лишний раз продемонстрировал не только то, насколько велики проблемы у черноморской флотилии ВМФ РФ с ПВО, но и в целом с проектами современных российских военных кораблей, отмечает Коваленко.

Дело в том, что, как бы это смешно не звучало, но у кораблей проекта 22160 основной противовоздушный потенциал представлен комплексами малого радиуса действия «Игла-С» и «Верба», что делает данный тип кораблей беззащитным уже не столько против современных противокорабельных систем и авиации, но и даже ударных БПЛА, например, таких как Bayraktar TB2.

А после того как 14 апреля был уничтожен двумя украинскими ракетам Р-360 ракетный крейсер «Москва», обеспечивавший всей морской группе российских оккупантов в Черном море именно прикрытие посредством эшелонированной ПВО в виде ЗРК С-300Ф и Оса-МА, вопрос о безопасности флотилии в черноморской операционной зоне стал более… Скажем так, болезненным.

Ведь российские корабелы, проектируя и создавая новый российский флот, допустили ряд катастрофических ошибок.

Первая ошибка – это ориентация новых кораблей не на универсальные пусковые установки, способные применять комбинированные боеприпасы, а исключительно на КР «Калибр». И сейчас, можно видеть, как на фоне истощения запасов КР «Калибр» и отсутствия возможности их производства, практически все новые военные корабли ВМФ РФ в какой-то момент могут оказаться безоружными.

Во-вторых – это игнорирование размещения эффективного ПВО на новых кораблях, а точнее, неспособность его интегрировать.

Наиболее современной системой ПВО в российском флоте считается многострадальный “Полимент-Редут”, интеграция которого в разного типа корабли сопровождалась колоссальными проблемами.

Например, фрегаты проекта 22350, которые должны были стать настоящей гордостью и грозой обновленных ВМФ РФ и которые хотели заказать в количестве 30 единиц, а ограничились лишь 10 и то, построили пока всего 2, превратились в настоящий позор и посмешище морской сверхдержавы.

Ведь на строительство головного “Адмирала Горшкова”, ушло 14 лет, а в строй он был введен с неработающей системой “Полимент-Редут”, которую доводили до ума несколько лет и так до конца не довели.

То есть, фактически, “Адмирал Горшков” был введен в строй без работающего комплекса ПВО, который до сих пор не работает полноценно.

С ПВО у российского флота все настолько плохо, что в черноморской оперативной зоне они вынуждены наращивать на острове Змеиный противовоздушную группу, для прикрытия своей флотилии, осознавая, подразделения и техника, перебрасываемые на этот клочок суши – потенциальные смертники. Они вынуждены размещать на вертолетных площадках своих кораблей сухопутные зенитно-ракетные комплексы.

И все это ничто-иное, как демонстрация реальной немощи “второй” армии мира, резюмирует Коваленко.