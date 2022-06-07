Синод РПЦ постановил принять под свое управление епархии в Крыму, которые раньше подчинялись украинской православной церкви (УПЦ). В журнале синода РПЦ говорится, что такое решение было принято после того, как главы трех крымских епархий обратились к Русской православной церкви. Об этом сообщает BBC.

Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии будут приняты в «непосредственное каноническое и административное подчинение» патриарху Кириллу. Также будет образована Крымская митрополия, состоящая из этих трех епархий во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем.

В конце мая Украинская православная церковь Московского патриархата провела собор, решением которого объявила о собственной независимости и самостоятельности. После этого глава УПЦ митрополит Онуфрий перестал поминать патриарха Кирилла как «великого господина и отца нашего», а поминал его в череде других глав православных церквей.

Синод РПЦ заявил, что «самочинные действия» УПЦ по изменению своего статуса могут привести к новому церковному расколу.