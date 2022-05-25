Ситуация на фронте сложная, особенно это касается Лисичанска и Северодонецка, где оккупационные войска пытаются перерезать пути снабжения – трассу с Бахмутова на Лисичанск, создать небольшие «котлы». Но украинская оборона там достаточно крепка, хотя преимущества врага заключаются в вооружении, артиллерии и боеприпасах – в этом плане украинцы, к сожалению, уступают противнику, чем и объясняются его небольшие успехи. Об этом в беседе с Minval. az сказал глава Центра исследований Нового мирового порядка и глобального развития при Национальном авиационной университете, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

«Они пытаются планомерно продавить украинскую оборону, поскольку прорвать ее не в состоянии, созданием такого колоссального перевеса в огневой поддержке и живой силе», — отметил военный эксперт.

По его словам, самая напряженная ситуация сейчас наблюдается в Луганской области, в то время как на Донецком направлении все атаки успешно отбиваются.

«То есть, российские войска пытаются выйти на административные границы Луганской области, чтобы объявить о новой громкой победе. Вероятность того, что они этого достигнут достаточно высока, потому что помощь Запада в вооружении, к сожалению, поступает в Украину достаточно медленно и в небольших объемах, в том числе из-за бюрократических проволочек. Так, на данный момент, Германия по-прежнему блокирует поставки тяжелого вооружения в Украину, из США поступают гаубицы, но их количество недостаточно и не позволяет переломить ситуацию в краткосрочной перспективе», — заявил украинский эксперт.

Также Россия готовит наступление на южных рубежах, продолжаются обстрелы Николаевской области, в Запорожье тоже ожидается наступление российских войск. Задача третьей фазы войны, по мнению эксперта, уже очевидна – после провала блицкрига и неспособности достичь даже минимальных целей выйти к границам Луганской и Донецкой области. Враг перешел к тактике создания преимуществ в огневой подготовке, и фактически сейчас между сторонами идет «борьба артиллерий».

Несмотря на то, что вооруженные силы Украины в мастерстве и точности благодаря западным аналогам, в частности, новейшим гаубицам превосходят противника, последний пытается создать преимущество за счет огромного количества артиллерии и боеприпасов к ней, что накопилось с советских времен.

«Тактика проста – пока не заработал в полной мере ленд-лиз и пока Франция и Германия по минимуму передают Украине вооружение, такие страны, как Чехия, Словакия, Великобритания хотя и оказывают нам существенную помощь, но нужных систем тяжелого вооружения у них недостаточно. Российские оккупанты пытаются воспользоваться моментом и максимально продвинуться вглубь Украины. Так, на данный момент они уже оккупировали почти 21 процент украинской территории. Но, как утверждает начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, к августу Украина приобретет достаточно вооружения, в полную силу заработает американский ленд-лиз, также согласовано оказание помощи Украине на 40 млрд. долларов. Таким образом, у Украины появятся оружейные резервы для наступления по всем фронтам», — отметил М.Яли.

Он считает, что «Россия понимает, что времени у нее осталось очень мало и наверняка попытается аннексировать захваченные территории».

В России, по его словам, активно продолжается мобилизация, но только кратковременные и локальные успехи русских объясняются тем, что Украина, в отличие от России, не бросает необученных солдат в качестве пушечного мяса на передовую фронта. Как отмечает эксперт, в российской армии сейчас немало мобилизованных инвалидов и пожилых, которые не хотят идти в бой, а в сети гуляют видео, где такие горе-вояки открыто отказываются воевать.

«Их ресурсы исчерпываются, а без всеобщей мобилизации в России все оккупированные территории будут деокупированы в кратчайшие сроки, как только у нас будет достаточно вооружений», — отмечает эксперт.

По словам эксперта, Украина могла бы удерживать многие рубежи, но это бы обернулось громадными потерями в живой силе. И сейчас тысячи мобилизованных в армию украинцев проходят полноценную военную подготовку и ждут своего часа.

Все временные локальные успехи России, которые достигаются за счет колоссальных потерь личного состава и расхода боеприпасов, скоро будут компенсированы Украиной с помощью Запада и подготовленных бойцов, отмечает М. Яли.

«Нам необходимо продержаться месяц-два: в Донецкой области, как я думаю, это удастся, в Луганской — опасность сохраняется. Там присутствуют по-прежнему риски окружения украинских войск, создания «котлов» со стороны российских сил и, если эта опасность достигнет неких критических уровней, ВСУ не будет геройствовать и отведут войска с позиции на новые уровни обороны, как это было в городе Попасная, или в том же самом Мариуполе. Украиной в этом регионе за эти восемь лет созданы рубежи укрепленной, эшелонированной обороны, как я думаю, мы продержимся и оккупантам не удастся оккупировать Донецкую и Луганскую область, тем более, захватить Одессу, Николаевскую область. Что безусловно все еще присутствует в планах Кремля. Важный момент – позавчера на встрече в Ромштайне Дания приняла решение о предоставлении Украине противокорабельных систем «Гарпун». США и Великобритания рассматривают такую возможность, что также обезопасит наше черноморское побережье от высадки российского десанта уже наверняка», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров