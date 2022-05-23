Встреча в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросюза Шарля Мишеля продлилась пять часов. Ее результаты в своем итоговом заявлении очертил глава Евросоюза Шарль Мишель.

Уже понятно: переговоры в Брюсселе не были «встречей ради встречи». Как уже рассказывал Minval в режиме «горячей новости», стороны договорились провести первое заседание Пограничных комиссий прямо на границе и рассмотреть все вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией, приступить к разблокированию транспортных путей сообщения, согласовали принципы, в том числе, транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и НАР, наконец, продвигать работу над мирным соглашением. Обсуждены гуманитарные вопросы — разминирование ранее оккупированных, ныне освобождённых территорий, отмечена необходимость прояснить судьбу пропавших без вести во время первой карабахской войны. Появилась еще одна тема — ЕС вместе с обеими сторонами будет продвигать работу Экономической консультативной группы, которая стремится содействовать экономическому развитию на благо обеих стран и их населения. А Шарль Мишель особо подчеркнул необходимость готовить население к долгосрочному устойчивому миру.

И вот тут даже самый беглый взгляд не оставляет сомнений: повестку дня постконфликтного урегулирования вообще и переговоров в Брюсселе в частности диктует сегодня Азербайджан. Делимитация и демаркация границ, работа над полноценным мирным договором, открытие коммуникаций — это именно азербайджанские инициативы.

Не менее важно, чего не появилось в итоговых документах брюссельской встречи. Прежде всего, никоим образом не упомянут «статус Карабаха» и Минская группа ОБСЕ вместе со своими предложениями — а реанимировать эту тему, напомним, Армения пытается постоянно, и последний по времени «подкат» сделал лично Никол Пашинян, принимая членов группы дружбы с Арменией парламента Италии. Нет даже термина «Нагорный Карабах» — только «Карабах». Продавить — ну или «проплакать» — свои пункты в повестке дня Еревану не удалось.

Наконец, солидный пакет достигнутых договоренностей как бы может записать себе в актив и Евросоюз, чье посредничество в регионе после 44-дневной войны набирает обороты. И, в отличие от приснопамятной Минской группы, здесь задействованы действительно «тяжелые фигуры», а переговоры проводятся не ради галочки.

Но теперь наступает второй этап любого посредничества — выполнение достигнутых договоренностей. А вот с этим не все просто: Армения, как уже неоднократно подчёркивалось, не выполняет тех обязательств, под которыми подписалась. Как еще накануне встречи было заявлено в Баку на самом высоком уровне, две уже согласованные встречи по границе по вине Еревана не состоялись, разблокирования дорог нет, координаты будущей дороги в Зангезурском коридоре не предоставлены…Проще говоря, Ереван демонстрирует на переговорах ту же тактику, которую использовал, к примеру, Башар Асад в начале внутреннего конфликта в Сирии, когда Турция взяла на себя роль посредника между властями и оппозицией в этой стране: он, напомним, охотно обещал на переговорах и диалог с оппозицией, и демократические реформы, но в реальности приказывал стрелять по мирным демонстрациям. И в конце концов довел ситуацию до гражданской войны.

А как раз в те дни, когда в Брюсселе завершали подготовку к встрече президента Азербайджана и премьер-министра Армении, армянская армия в очередной раз обстреляла азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе. Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян «совершил визит» в Ханкенди, разумеется, не испросив на то разрешения у властей Азербайджана. На этом фоне появление в Ханкенди памятника Андрею Сахарову, ранее «исчезнувшего» из Москвы, напоминало бы курьез, если бы не встраивалось в общую цепочку провокационной активности.

Наконец, показательно, что по ту сторону линии соприкосновения уже вывели на авансцену «карабахского омбудсмена» Гегама Степаняна, чье заявление цитирует небезызвестный «Регнум»: дескать, жители Нагорного Карабаха не примут договорённости Еревана и Баку, если такие будут, о вхождении «республики «в состав Азербайджана на правах культурной автономии, и вообще «не может сидящий в Брюсселе и Вашингтоне решать, как жить жителю Степанакерта или Мартуни. Это абсурд».

А это уже напоминает подготовку общественного мнения к срыву договоренностей, достигнутых в Брюсселе 22 мая, точно так же, как это произошло с договоренностями от 6 апреля, но уже как бы «от имени карабахцев».

И вот тут уже не получится не озвучить вопрос: а готов ли Евросоюз не просто организовать встречу, но и добиться выполнения достигнутых договоренностей? Есть ли в арсенале евродипломатии что-то посерьёзнее дизайна цветов в переговорном зале? Позволят ли там Николу Пашиняну безнаказанно пинать свой авторитет, особенно если из этих пинков слишком уж явно торчат уши «внешних заказчиков»?

Но если таких мер реагирования нет у Евросоюза, то они, смеем заверить, есть у Азербайджана. Где не будут равнодушно наблюдать, как Армения срывает процесс признания и демаркации границ и толкает ситуацию к новым «военным инцидентам». И в списке этих мер реагирования есть и военные «инструменты», и обращение к картам Парижской конференции, и даже пересмотр договоренностей от 1918 года об уступке Еревана, так как Армения уже тогда не выполнила свою часть договоренностей и не отказалась от претензий на Карабах и Зангезур.

А политическое мошенничество должно быть наказано.

Нурани, обозреватель Minval.az