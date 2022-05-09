Канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить и конкретизировать переговоры России и Украины для быстрого достижения мирного урегулирования. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Наше требование состоит в том, чтобы переговоры возобновились, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали более конкретными и чтобы очень быстро были достигнуты договоренности. После многих, многих тысяч смертей не должно быть новых жертв и еще больше разрушений в Украине. Вместо этого мы должны сейчас обеспечить прогресс в переговорах», — заявил Шольц (цитата по Stern).