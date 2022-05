8 мая в Украину прибыла супруга американского президента Джо Байдена Джилл Байден. Об этом сообщается в телеграм-канале Закарпатского областного совета.

«Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутриперемещенных лиц из областей Украины, где продолжаются боевые действия. Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США.

Кроме посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне Немецкое.

По понятным причинам визит в Ужгород не анонсировался и держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома.

В настоящее время Джилл Байден покинула территорию Украины», — говорится в сообщении.

The moment First Ladies Jill Biden 🇺🇸 and Olena Zelenska 🇺🇦met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh

— Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) May 8, 2022