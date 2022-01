Спецпредставитель ЕС проведет переговоры с руководством Азербайджана и Армении

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар месте с французскими дипломатами посетит Азербайджан и Армению.

Как передает АПА, об Т.Клаар написал в Twitter.

Good to be back in the region for a joint 🇪🇺🇫🇷 visit together with @isabelledumont and colleagues to follow up on meetings in Brussels. Look forward to substantial meetings with 🇦🇿 and 🇦🇲 leaderships over the coming days.

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) January 20, 2022