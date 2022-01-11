Бои в Кельбаджаре: Армения ждет «дивидендов». А получит…

Армения продолжает «игру с огнем». Как сообщило минобороны Азербайджана, в результате провокации ВС Армении на кельбаджарском направлении погиб наш военнослужащий, сверхсрочник Аяз Назаров. В результате ответных мер со стороны азербайджанских подразделений противник был подавлен. В Минобороны подчеркнули, что вся ответственность за напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении. Через несколько часов появились и сообщения об интенсивных перестрелках.

И это, будем откровенны, не инцидент, случившийся по вине отдельно взятого полевого командира. Напомним: в течение нескольких дней армянские СМИ и структуры сепаратистов, пардон, засоряют информационное пространство воплями о «провокациях», будто бы устроенных Азербайджаном, о мнимом «обстреле» села Красный Базар, о непонятном инциденте на КПП у въезда в Лачинский коридор…Теперь эпицентр сместился на кельбаджарский участок границы. Расчет Еревана понятен. После серии провокаций в зоне действия РМК Азербайджан должен был перебросить резервы именно сюда. А в горах уже наступил «снежно-зимний сезон». Так что, по расчетам ереванских стратегов, азербайджанские военнослужащие в Кельбаджаре должны испытывать проблемы с логистикой, снабжением и т.д. Но самое главное, Армения явно рассчитывает на дивиденды за поддержку операции ОДКБ в Казахстане. Причем «получить» их предполагает на азербайджанском направлении.

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Такой сценарий позволит Пашиняну одним ударом решить сразу несколько острейших проблем, и прежде всего на внутриармянском поле. У правительственных зданий митингуют родственники пропавших без вести, требуя прояснить судьбу своих близких. Свою партию организует российский олигарх армянского происхождения Рубен Варданян. И самое главное, в Ереване к очередному наступлению на позиции Пашиняна готовится «карабахский клан». Дело не ограничивается пресс-конференцией Роберта Кочаряна и съездом Республиканской партии Сержа Саргсяна. Куда опаснее «натянувшиеся» отношения между Ереваном и верхушкой сепаратистов. Да, вожака сепаратистов Араика Арутюняна считают сателлитом Пашиняна, но теперь с жесткой критикой Еревана выступает даже он. А на самого Арутюняна «давит» внутриханкендинская оппозиция. И самое главное, в «зоне безответственности» росмиротворцев остаются и вооружённые структуры сепаратистов, которые вполне могут «повернуть стволы» на Ереван.

И, судя по всему, кому-то в Ереване показалось, что провокации против Азербайджана «по всему фронту» обещают Армении этакий «беспроигрышный вариант». Пашинян получает так остро необходимые ему военно-политические дивиденды, карт-бланш на усмирение оппозиции под лозунгом «шашлычное-революционное отечество в опасности!» и хоть на какой-то процент избавляется от имиджа «капитулянта». Осталась, правда, неучтенной совершенно несущественная мелочь: эти самые военно-политические дивиденды Ереван рассчитывает получить при помощи России. Которая, как уверены здесь, во-первых, просто обязана «вознаградить» Никола Воваевича за поддержку операции ОДКБ в Казахстане. А во-вторых, «исправить» имидж ОДКБ в глазах ереванской публики. Где очень переживают по поводу того, что чуть больше года назад Москва не стала «вписываться» за свой форпост во время 44-дневного непрерывного разгрома.

Только вот…летом и осенью в Армении тоже были уверены, что Россия их обязательно вознаградит за лояльность, голосование в ООН против Украины и Грузии и отправку в Сирию своих саперов и с упоением считали дивиденды: разрыв трубопроводов, оккупация Гянджи… А получили «тридцать три подзатыльника». И вот этот опыт Еревану лучше держать в голове. И самое главное, помнить: Азербайджан — не та страна, которая позволит безнаказанно стрелять в своих солдат.

Так что получит Армения не желанные дивиденды, а еще одну серию «подзатыльников».

Нурани, обозреватель