В чем сомневается Тегеран и почему он делает неоправданные ходы?

Встреча президентов Азербайджана и Ирана в Ашгабаде в рамках саммита Организации экономического сотрудничества, а далее подписание трехстороннего газового соглашения о транспортировке туркменского газа по своповой схеме, укрепило понимание о настроенности Баку и Тегерана перевернуть страницу недоверия, что стало следствием непродолжительного похолодания в поствоенный период. Президент Ильхам Алиев всегда демонстрировал неподдельную заинтересованность в ограждении связей с южным соседом от всякого рода посягательств.

Помнится, как армянские руководители, политики разного уровня неоднократно вбивали клинья в отношения двух соседей, пытаясь спровоцировать если и не жесткие столкновения, то хотя бы серьезные противоречия, чтобы воспользоваться ими в собственных целях.

Баку всегда и уверенно парировал выпады не только армянских политиков, но и колкие действия внутриполитических и военных кругов Исламской Республики, давая понять, что не позволит вмешиваться в свои внутренние процессы, а также сделает все возможное, чтобы оградить азербайджано-иранские отношения от скверны злопыхателей. Одним словом, Баку все время мешал и мешает тем, кто без устали пытается превратить связи Баку с Тегераном в разменную монету в игрищах политических лицемеров и авантюристов.

Казалось бы, взаимные упреки и обиды последних месяцев канули в Лету, и теперь нужно выстраивать фокус внимания на перспективу, благо, у сторон есть много общих видений и наметок. Но, похоже, в Иране еще не угомонились силы, диверсифицирующие маневренность на скользком поле топорных экспериментов. Если им кажется, что невостребованные действия не повлекут за собой тягостных последствий и останутся безответными, глубоко ошибаются.

После телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Ирана Ибрахимом Раиси с юга снова подули холодные ветры, хотя прогнозы не соотносились с неожиданными климатическими изменениями. В распространенном пресс-релизе иранская сторона вдруг опять заговорила о красных линиях, снабдив их не дружественным контентом, обращенным в сторону Азербайджана.

Тегеран, неоднократно заявляя о готовности присоединиться к формату 3+3, не впервой дезавуирует свои же высказывания, из чего напрашивается вывод о намерении не портить отношения с Арменией. На поверку иранцы дают понять, что экстерриториальный статус коридоров и для них неприемлем, и что в случае неожиданных изменений в регионе «принципиальная политика Ирана» обернется разящей стороной не в сторону граждан Армении и Ирана, а других стран. Понятно, кого там подразумевают под другими.

Ссылки в пресс-релизе на главу государства Ибрахима Раиси развеивают всякие сомнения о том, что к новому витку пристрастного подхода к региональной повестке не причастны какие-то радикальные группировки из духовенства и военной олигархии. Голосом релиза вещает официальный Тегеран, как священную мантру повторяющий излюбленный тезис о поддержке территориальной целостности и суверенитета стран. «Иран, поддерживая суверенитет Армении над своими территориями и дорогами, приветствует прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджанской Республикой и надеется, что и другие проблемы между двумя странами также будут урегулированы мирным путем, в рамках международных принципов и законов, в результате чего в регионе настанет мир, стабильность и безопасность», — подчеркивается в официальном документе, в котором не прослеживаются тревоги и недовольства в контексте иранских ожиданий. Но далее все становится ясно, как божий день.

Пресс-релиз, посвященный красным линиям иранской дипломатии, напоминает игрокам интригу минувшего стремного периода, когда-де «сразу после нарушений пунктов Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года азербайджано-турецкий тандем начал выдвигать необоснованные претензии и требования к Армении. Тегеран четко и однозначно обозначил свою позицию несогласия, что привело к возрастанию напряжения между Ираном и Азербайджаном с Турцией». Далее идет напоминание, что «в результате Иран был вынужден провести крупномасштабные учения, дабы показать серьезность намерений и готовность пойти до конца».

Интересно, что подразумевается под понятием «до конца»? Неужели Тегеран был и ныне готов использовать силу против соседей, которых называет братьями?!

Спору нет, что иранская дипломатия имеет тысячелетние традиции и на западном направлении благополучно использует свой потенциал для отстаивания собственных интересов, местами умудряется навязывать визави условия и правила игры. Верно и то, что благодаря просчитанной и успешной дипломатии, и, находясь под жестким прессингом, Тегеран продолжает быть серьезным игроком в регионе. В определенном смысле с ним считаются сильные игроки, идут на контактный процесс ради поиска компромиссов. Но это не дает иранской дипломатии оснований нарушать элементарные принципы региональной партии и тем более становиться в позу ментора.

Кстати сказать, что военные учения, о которых упоминается в пресс-релизе, это явный моветон, о котором стоило бы позабыть. Серьезные и не представленные в нынешнем правительстве дипломаты решительно осудили размашистые действия Тегерана, в которых не было никакой надобности. Вопрос даже не в том, что новое правительство Раиси и его главный дипломат Абдоллахиян банально просчитались, сделав неверный ход.

Демонстрация силы хороша в случаях наличия реальной угрозы национальной безопасности. Разве кто-то угрожал иранским интересам в регионе? Диспропорция, с которой Тегеран подошел к тогдашней региональной раскладке, как раз не принесла дивидендов, а дала повод определенным силам говорить о непростительной ошибке иранской дипломатии. Было бы куда разумнее положиться на политику переговоров и консультаций. Впервые Тегеран допустил фол, открыв счет своим минусам.

Упоминание о красных линиях в опубликованном пресс-релизе как раз является логическим продолжением безуспешной игры, которую затеяло нынешнее правительство Исламской Республики, изменившее традициям деликатной игры, к которой всегда тяготели предшественники нынешних властей.

Ни одна серьезная дипломатия на духу не переносит проявления послаблений в принципиальных вопросах. Готовность отстаивать интересы в пределах возможного является общепринятой нормой, и если в Тегеране эти каноны принимаются в качестве естественных, то почему же в этом должно быть отказано другим?!

Демонстрируя боеготовность к отстаиванию интересов и беспричинно обвиняя Азербайджан и Турцию в ведении нечестной игры, Тегеран снова переходит к ассиметричным действиям, наивно полагая, что наносит оправданные удары по своим оппонентам. На самом же деле Тегеран идет на ненужную конфронтацию со своими ближайшими и проверенными соседями ради призрачных дивидендов.

Открытие генерального консульства Ирана в Кафане никоим образом не задевает интересы Баку и Анкары. Вопрос этот целиком подпадает под свод двусторонних армяно-иранских интересов, и соседям Ирана от этой затеи не тепло и не холодно. Но в том, что идея с консульством становится своеобразным повторением бесплодной инициативы проведения военных маневров, сомнений не возникает. Кажется, это тот самый случай, когда самоуверенный игрок открывает для себя абсолютно ненужный фронт противостояния, полагаясь на призрачные доводы и ничем не оправданные сомнения.

Тофик Аббасов, аналитик