Анкара: Ввод российских войск в Украину или активизация пророссийских сепаратистов никому не принесет выгоды

Официальная Анкара оповестила Вашингтон о готовности к формированию совместного механизма диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщил «Анадолу» пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, в рамках данного механизма могут обсуждать не только проблемные темы, но и актуальные вопросы международной повестки дня, к примеру, ситуации в Сирии, Украине, на Южном Кавказе, в Восточном Средиземноморье.

«В письме МИД Турции, адресованном в Вашингтон, содержатся конкретные предложения по этому механизму, принципам работы. Мы выступаем за продвижение диалога с США на основе принципов взаимного уважения и общности интересов», — отметил Калын.

Он отметил, что связи Турции и США основываются на исторической базе стратегического партнерства и союзничества в рамках НАТО.

Вместе с тем, в различные периоды, имела место политика США, игнорировавшая национальные интересы Турции, что отдалило страны.

Касаясь напряженности в отношениях Киева и Москвы, Калын отметил, что Турция готова сыграть роль в снижении накала противостояния между соседними странами. «Анкара серьезно обеспокоена эскалацией между Россией и Украиной. Президент Эрдоган неоднократно поднимал и поднимает эту тему в беседах с президентами [Владимиром] Путиным и [Владимиром] Зеленским, а также в переговорах с европейскими лидерами и президентом США. Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, что отвечает интересам всех стран региона. Необходимо предпринять шаги по недопущению нового военного противостояния, в том числе на Донбассе. Турция, устами президента Эрдогана, заявляла о готовности при необходимости сыграть роль в этом процессе», — напомнил он.

Калын подчеркнул, что ввод российских войск в Украину или активизация пророссийских сепаратистов не принесет выгоды ни одной из сторон. «Из-за ситуации на востоке Украины и так погибли тысячи украинцев. Позиция Анкары предельно ясна: мы поддерживаем целостность Украины. Мы готовы внести свой вклад в этот процесс. Не думаю, что сегодня есть еще какая-либо страна, которая имела бы столь хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом», — сказал Калын.

Пресс-секретарь президента Турции отметил, что ситуация у границы Украины и России – вопрос, который выходит далеко за рамки отношений двух этих стран.

«Налицо противостояние между Россией и НАТО, Москвой и Западом. Турция, как член Альянса, также столкнулась с этим вопросом, и также рекомендует Европе и США предпринимать шаги по снижению накала противостояния. Западу нужно предпринять конкретные шаги, вызывающие доверие, сформировать новую базу урегулирования противоречий», — сказал Калын.