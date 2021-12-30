Начало Великого возвращения — итоги 2021 года от Minval.az

2021 год для многих открыл двери в новую реальность. Победа, одержанная Азербайджаном в Карабахе в 2020 году, полностью перекроила геополитический баланс всего региона, и контуры новых реалий начинают прорисовываться только теперь, переплетаясь с общемировыми процессами, значение которых тоже еще предстоит по-настоящему понять и прочувствовать.

Начало Великого возвращения

Предсказывать будущее, особенно в сфере политических и исторических оценок — дело неблагодарное. Но очень многое указывается на то, что 2021 год войдёт в историю как год Великого возвращения — именно так, с прописной буквы.

Возможно, непосвященным трудно представить себе весь масштаб задач, стоящих перед Азербайджаном. Под армянской оккупацией находилась территория, равная четырём Люксембургам. Здесь полностью разрушены более 300 городов, сел и поселков. Уничтожена инфраструктура, дома, дороги, коммуникации. Сегодня, через 30 лет, уже не получится просто вернуться, открыть дверь своими ключами, которые в семьях беженцев хранили почти тридцать лет, и начать жить как жили. На освобожденных землях необходимо провести колоссальную работу по разминированию, восстановить дороги, линии электропередачи, наконец, не просто построить дома, а создать еще и экономический «базис»…

Сегодня уже просматриваются контуры этого Великого возвращения. Согласно подписанному в июле 2021 года указу президента Ильхама Алиева, предусмотрено создание Карабахского экономического района (включает город Ханкенди, а также Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы) и экономического района Восточный Зангезур (Джабраильский, Кельбаджарский, Лачинский и Зангиланский районы). Разработаны генпланы новых городов и сел, привлекаются инвестиции, и зарубежные партнёры Азербайджана уже встают в очередь за многомиллионными подрядами…

Сегодня, после первого года Великого возвращения, уже прорисовываются его контуры. Это и проекты «умных сел» и «умных городов», и уже реально работающие инвестиционные проекты по производству сыра и разведению буйволов, километры новых дорог и линий электропередач. Через 8 месяцев после освобождения города Физули здесь был открыт международный аэропорт.

И, конечно, в центре внимания —возрождение города Шуша. Уже в мае 2021 года здесь состоялся возрождённый фестиваль «Харыбюльбюль», в открытии которого принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Уже восстановлен разрушенный армянскими оккупантами мавзолей Молла Панаха Вагифа. Завершается строительство Дороги Победы. На повестке дня — развитие туризма, открытие регулярного автобусного сообщения. Город возрождается как культурная столица Азербайджана, и за залитой огнями Шушой с понятными чувствами наблюдают из Ханкенди.

Шушинская декларация: Азербайджан и Турция крепят союз

Именно в Шуше произошло и ключевое событие в сфере большой дипломатии. 15 июня здесь президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию — документ, который закрепляет военный союз Азербайджана и Турции на новом, куда более высоком уровне. Азербайджан и Турция не просто объявили об активизации военного сотрудничества. Два президента зафиксировали на бумаге, что Азербайджан и Турция будут совместно отвечать на внешнюю агрессию. Более того, в Шушу президент Турции прибыл сразу после саммита НАТО, и в этом тоже многие увидели красноречивый месседж. По сути дела, Шушинская декларация закрепила еще и присутствие в регионе НАТО — со всеми, как говорится, вытекающими. Более того, остальным внешним игрокам пришлось молча «глотать пилюлю» и мириться с закреплением военно-политического присутствия Турции на территории бывшего СССР.

Иран: от кризиса до взлёта сотрудничества

Именно на 2021 год пришёлся, возможно, самый драматичный период в отношениях Азербайджана и ИРИ. Нет, вначале все было вполне пристойно. Иран даже поздравил Азербайджан с победой в Карабахе, восстановлением территориальной целостности и освобождением государственной границы с Ираном. Но вот затем, после президентских выборов в ИРИ и приходе к власти новой команды во главе с консерватором Раиси, начало твориться нечто непонятное. В Иране высокопоставленные персоны принялись озвучивать угрозы в адрес Азербайджана, советовать «не играть с хвостом льва» и обвинять Азербайджан в «присутствии сионистского режима». Тегеран объявил учения вплотную к пограничной реке Араз. А глава МИД Ирана Абдоллахиан отправился в Москву, где начал ябедничать на Азербайджан прямо в аэропорту, но заручиться поддержкой Москвы не удалось. И самое главное, в Баку не высказали ни малейших признаков страха или испуга. И делали свои ответные ходы, вплоть до депортации из Азербайджана представителя духовного лидера Ирана.

Впрочем, как уверены эксперты, основные события развивались вокруг иранских грузовиков, которые без разрешения официального Баку проезжали в Ханкенди. В Азербайджане сначала довели свою обеспокоенность до сведения Ирана по конфиденциальным каналам. Не помогло. Тогда посла ИРИ пригласили в МИД официально. В ответ Иран только нарастил контрабанду — разве что на иранские грузовики стали вешать армянские номера для проезда по Лачинскому коридору. Тогда Азербайджан установил КПП и начал досмотр транспорта в селе Эйвазлы, на том участке трассы Герус-Гафан, который проходит по азербайджанской территории. И вот тут у Тегерана и началась истерика. Как были уверены многие осведомлённые эксперты в Баку, не последнюю роль здесь сыграла наркоконтрабанда. Во время оккупации долины Араза солидный отрезок границы Азербайджана и Ирана находился вообще вне контроля законных властей. И, как неоднократно предупреждал Азербайджан, активно использовался для контрабанды. А вот после того, как оккупантов вышибли из долины Араза, ситуация изменилась.

Но затем, после обмена жёсткими заявлениями, напряженность резко пошла вниз. Последовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с его иранским коллегой Раиси, затем — визит главы МИД Ирана в Азербайджан. Баку и Тегеран договорились по многим вопросам, прежде всего в сфере транспорта и логистики. Баку и Тегеран договорились о своповых поставках туркменского газа. И самое главное, изменился сам характер двусторонних отношений Азербайджана и ИРИ. Что вызвало настоящий шок у Армении. Во-первых, транспортно-логистические договорённости Баку и Тегерана, в том числе коридор Персидский Залив — Чёрное море, оставляют за бортом Армению. А во-вторых, не оправдались ставки и надежды, что теперь за интересы Армении с Азербайджаном будет воевать Иран.

Тюркский совет

Ещё одним политическим маркёром года стало укрепление общетюркского единства. 12 ноября 2021 года в Стамбуле состоялся саммит тюркоязычных государств, где Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован в Организацию тюркских государств.

Как уверены эксперты, это не просто «бюрократически-процедурные вопросы». Преобразование совета в организацию повышает уровень взаимодействия стран-членов, активизирует их взаимное сотрудничество. Конечно, четкое структурирование этой организации потребует времени. Тем более что в составе Организации тюркских государств есть и члены НАТО Турция и Венгрия, и входящие в ОДКБ Кыргызстан и Казахстан, и Азербайджан — член Движения Неприсоединения,.. Но в чем нет сомнений, так это в том, что «тюркский фактор» становится важным компонентом большой политики по меньшей мере на Евразийском пространстве,

В Москве за этими процессами наблюдают со смешанными чувствами. Особенно после того, как глава МНР Девлет Бахчели подарил президенту Турции Эрдогану карту Тюркского мира, где были обозначены не только независимые тюркоязычные государства, но и российские регионы с коренным тюркским населением, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и т.д. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Турции «нормальными» и выразил сожаление, что «на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира», который находится на Алтае. Однако, как показывают и «наскоки» Рамзана Кадырова на президента Турции, и задержания турецких журналистов и блогеров сначала в Якутске, а затем в Хакассии, в России возрождения «пантюркизма» испугались всерьёз.

Постконфликтное урегулирование: диверсификация посредничества становится реальностью

Как того и следовало ожидать, 2021, первый год после победы, ознаменовался показательными процессами в постконфликтном урегулировании. Азербайджан, одержав военную победу, уверенно закрепляет ее результаты на дипломатическом поле. Вопреки титаническим усилиям армянской дипломатии, Еревану так и не удалось «вернуть» на стол переговоров вопрос «статуса Карабаха». На переговорах обсуждаются делимитация и демаркация границ, разблокирование коммуникаций, Зангезурский коридор, но не «статус Карабаха». Который находится именно там, где указал президент Азербайджана.

Примечательно и другое. Встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина в Москве 11 января 2021 года стала, возможно, первым крупным дипломатическим событием года. Возможно, последней точкой здесь должны были стать переговоры Алиева и Пашиняна на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге 27 декабря. Но вот этой встречи не состоялось. Более того, за 2021 год произошла реальная диверсификация посредничества.

Нет, тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ так и не смогла возродиться и встроиться в процесс постконфликтного урегулирования. Но зато монополию России успешно пошатнул Евросоюз: на полях саммита Восточного партнёрства в Брюсселе главе Евросоюза Шарлю Мишелю все же удалось организовать переговоры Алиева и Пашиняна, причем эти переговоры оказались на редкость результативными. Более того, как раз накануне Москве не удалось организовать встречу 9 ноября, в годовщину подписания соглашения о перемирии. Правда, перед Брюсселем все же прошли переговоры в Сочи, но вот настоящий результат был достигнут именно в Европе. И это уже меняет дело коренным образом. Особенно на фоне растущих претензий Азербайджана к деятельности российского миротворческого контингента, прежде всего в такой деликатной сфере, как деятельность КПП в Лачинском коридоре. Где «пропуск» есть, а вот «контроля» не заметно: в Карабах вопреки действующим правилам проезжают и граждане третьих стран, включая кандидата в президенты Франции Валери Пекресс, и внесённый в азербайджанские «чёрные списки» депутат Госдумы России Милонов, и многие другие.

Еще одной важной стороной постконфликтных процессов в 2021 году стала делимитация и демаркация границ. И, к сожалению, процесс этот не всегда проходит спокойно и бескровно. Весной в центре внимания были события на озере Гарагель Лачинского района. А в ноябре уходящего года в центре внимания оказались окрестности гор Килсели и Беюк Ишыглы в Кельбаджарском районе. Армения попыталась сделать здесь «ход конем», но в результате потеряла четыре опорных пункта, ряд важных высот, под огневым контролем Азербайджана — участок трассы Сисиан-Герус, что позволяет в случае необходимости отсечь весь юг Армении от столицы и с армянской стороны перекрыть Лачинский коридор.

И самое главное, Азербайджан продемонстрировал, что в том случае, если Армения и дальше будет затягивать процесс делимитации и демаркации границ, Азербайджан вполне в силах провести его в одностороннем порядке. А это серьёзный удар для Армении, которая и в советские годы, и за время оккупации сопредельных районов Восточного Зангезура «прихватизировала» солидные азербайджанские территории. Возвращать их для Армении весьма болезненно. Оставить под своим контролем законного способа нет. Пашинян в начале года пытался затягивать процесс. Но теперь такой возможности у Еревана нет.

«Коронавирусная дипломатия»

Еще одной значимой победой Азербайджана стало принятие Генассамблеей ООН резолюции, осуждающей «вакцинный национализм» и требующей обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса COVID-19 бедным странам. Эту резолюцию предложил, напомним, Азербайджан

Напомним: президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз выступал с жёстким осуждением «вакцинного национализма» и подчеркивал: недопустимо, чтобы практически все вакцины, которые производятся в современном мире, закуплены «на корню» богатыми странами. При этом Азербайджан, с одной стороны, не выглядит здесь «просителем»: наша страна занимает лидирующие позиции по вакцинации. Но Азербайджан, во-первых, еще в начале пандемии столкнулся с ситуацией, когда производители вакцин просто срывали сроки их поставок. А во-вторых, и в-главных, ведёт дипломатию на таком уровне, который для многих стран постсоветского пространства просто недостижим. В том числе и на таких площадках, как Движение Неприсоединения и ООН.

«Афганский провал» США

30 августа 2021 года официально завершился вывод войск США и их союзников, в том числе и азербайджанских миротворцев, из Афганистана. По экранам мира гуляли жуткие кадры, снятые в аэропорту Кабула, где афганцы брали штурмом самолёты. Уже потом и президент США Джо Байден, и генсек НАТО Йенс Столтенберг благодарили азербайджанских миротворцев за вклад в обеспечение безопасности Кабульского аэропорта. А хозяин Белого дома в своем выступлении, посвящённом Афганистану, вынужден был признать: «Мы дали им (афганским союзникам — Minval.az) все, в чем они могли нуждаться. Мы платили им зарплату, обеспечили воздушную поддержку, которой не было у «Талибана». Мы предоставили им все возможности самим определять свое будущее. Чего мы не могли им дать – это воли сражаться за это будущее». Афганская Армия рассыпалась на удивление быстро, не оказав талибам даже сотой доли того сопротивления, которое следовало ожидать.

Сегодня уже делаются первые попытки проанализировать провал США в Афганистане, где указывают и слишком большую роль разнообразных НПО, и ошибки в планировании, и многое другое. Нет и ясности, что теперь будет с самим Афганистаном, где к власти во второй раз пришло движение «Талибан». Мировое сообщество взяло паузу и пока что не торопится ни признавать талибов, ни объявлять им войну.

Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что вывод войск США и НАТО из Афганистана не снизил интерес Запада ни к Азербайджану, ни к Центральной Азии. Во всяком случае, в своих предложениях по безопасности Москва уже требует от НАТО свернуть военную активность на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

«Китайский синдром»

Свою политическую географию диктует и рост внимания США, причем далеко не доброжелательного, к Китаю. В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности — AUKUS. По словам Байдена, «наши страны обновят и укрепят нашу общую способность противостоять угрозам XXI века так же, как мы это делали в ХХ веке: вместе». А как отметил премьер-министр Австралии Моррисон, «мир становится все более сложным», особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, а «будущее Индо-Тихоокеанского региона повлияет на все наше будущее». Китай вслух не упомянули, но в том, что новый альянс направлен против Китая, не сомневается по сути никто.

Более того, новый альянс сильно ударил и по позициям Франции. В Париже обиделись, что их, несмотря на традиционные позиции в Индокитае, просто «не позвали к столу». Более того, как раз в эти же дни Австралия отказалась от заказа на постройку во Франции 12 подводных лодок — контракт ушел в США. Дипломатическую истерику Парижа просто проигнорировали.

По мнению большинства экспертов, создание нового альянса вполне может претендовать на статус одного из самых недооценённых событий 2021 года. США, во-первых, собирают союзников уже не только против России, но и против Китая, и тут создаются весьма серьёзные альянсы. А во-вторых, на обочину мировой политики оттесняют Париж, причем как раз в то время, когда нынешний президент Франции Эммануэль Макрон попытался вернуть Франции былое величие. Но, как оказалось, не очень удачно.

Белорусская драма

Еще одной горячей «темой года» оставались события в Беларуси. В мае 2021 года начался отсчёт «дела Протасевича». Потом события многократно излагались в СМИ, в том числе в Minval.az: во время пролета над территорией Беларуси лайнера ирландского лоукостера Ryanair, совершавшего рейс Афины-Вильнюс, экипаж самолета получил от белорусских диспетчеров сообщение, что на борту находится бомба, разворачивайтесь и садитесь в Минске. Беларусь поднимала в воздух свои истребители. Пилоты подчинились и сели в Минске. И тогда один из пассажиров, 26-летний Роман Протасевич, основатель и руководитель белорусского телеграмм-канала NEXTA, запаниковал и схватился за голову. А потом сообщил пассажирам уже после посадки в Минске: «Меня здесь ждет смертная казнь». В Минске пассажиров вывели, самолет обыскали, бомбу не нашли. Лайнер продолжил полет — но уже без Протасевича.

Отношения Беларуси с западными соседями и так были натянуты до предела еще после президентских выборов и жесткого подавления протестов. Но принудительная посадка самолета, серьёзный риск для более чем сотни пассажиров, и, наконец, весьма сомнительный с точки зрения законов и международного права арест руководителя ТГ-канала NEXTA привёл к новой серии санкций, уже против белорусской авиакомпании «Белавиа».

Уже осенью обстановка на границах Беларуси с Польшей и Литвой вновь накалилась — теперь в результате миграционного кризиса. Еще несколькими месяцами ранее турфирмы, связанные с Минском, начали активно предлагать на рынках Сирии, Ирака и Турции, где скопилось предостаточно беженцев, туры в Беларусь с перспективой перехода границы в Польшу и Литву, а это уже «шенген». Стоил такой «тур» от 10 до 12 тысяч долларов. Причем мигрантов «организованно» привозили на границу, те устраивали шумные марши, пытались прорываться силой…Понятен и расчет: «надавить» на соседей, создать ситуацию, когда Литва и Польша были бы вынуждены начать диалог. Для Беларуси это был, возможно, манёвр отчаяния. В том числе и потому, что на фоне санкций со стороны Запада Лукашенко оказался куда более уязвимым для давления со стороны Москвы. Где, судя по многим косвенным признакам, уже перешли к открытому «поглощению» Беларуси и постепенному размыванию ее реальной государственности.

«Африканские страсти»

Уже в конце 2021 года Европейский союз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер», связанной с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным. По мнению ЕС, «группа Вагнера набирала, тренировала и направляла частных военных сотрудников в зоны конфликта во всем мире, чтобы сеять насилие, грабить природные ресурсы и запугивать гражданских лиц в нарушение международного права». Среди стран, где ЧВК Вагнера совершала «дестабилизирующие действия», названы не только Украина, Ливия и Сирия, но и Центральноафриканская Республика. Напомним: именно в ЦАР был убит Орхан Джемаль и его коллеги, которые расследовали как раз деятельность ЧВК «Вагнер». Более того, в центре внимания западных политиков — деятельность ЧВК «Вагнер» в еще одном африканском государстве, Мали.

Ещё несколько лет назад Африку называли едва ли не «забытым континентом». Если в годы «холодной войны» здесь активно «боролись за влияние», свергали одни правительства и приводили к власти другие, обучали «повстанцев» и поставляли оружие. Но затем, после падения Берлинской стены, Африка ушла на второй план. Да, здесь находились богатейшие ресурсы, но контроль над ними требовал слишком больших усилий и затрат, Франция планомерно закрывала здесь свои базы и сворачивала присутствие. И, похоже, западные политики были совершенно не готовы к тому, что в традиционном «французском огороде» начнёт укреплять свои позиции Россия.

А тем временем в Африке заявляет о себе новый игрок — Турция. И не исключено, что именно она в ближайшее время выйдет на первый план.

«Холодная катастрофа»

2021 год оказался, к сожалению, богат и на стихийные бедствия. Летом по Германии прокатилась волна катастрофических наводнений, осенью мир следил за извержением вулкана на Канарских островах.

Об аномальных холодах в Европе как бы не сообщается. Но «старушка Европа» столкнулась с небывалым дефицитом энергоносителей.

Основную ответственность за это, уверены не без оснований эксперты возлагают на Россию. Где явно пытаются «надавить» на Европу и вынудить ее, во-первых, согласиться на российский «Северный поток-2», а во-вторых, вообще снизить санкционное давление на РФ.

Но у масштабного кризиса никогда не бывает одной причины. И уже понятно, что далеко не последнюю роль в нынешнем энергодефиците сыграло излишне резвое увлечение «зеленой энергетикой». Ветрогенераторы, солнечные батареи, приливные электростанции просто не вырабатывают достаточно энергии, чтобы Европа могла отказаться от угля, не говоря о нефти и газе.

И на этом фоне резко возрастает важность альтернативных источников традиционных энергоносителей, прежде всего природного газа. Где все возрастающую роль играет азербайджанский Южный Газовый коридор. Как подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев, в тех странах, куда поставляется азербайджанский газ, никто не погибает от холода.

А это значит, что наша страна вновь подтверждает свой статус надёжного партнёра.

Экспертная группа Minval.az