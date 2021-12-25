Послесловие к заявлению Захаровой: так кто же крышует сепаратистов?

Открытие парка имени Джохара Дудаева в турецком городе Корфез и реакция на это со стороны России продолжают оставаться в центре внимания экспертного сообщества. Как отметили многие эксперты, в самой Турции это решение властей городка с населением в 165 тысяч человек вряд ли было в «топе» новостей. Тем более что парк имени Дудаева уже много лет есть в крупнейшем городе страны — Стамбуле. Другое дело — реакция на это со стороны РФ. Где, как уже рассказывал Minval.az, с угрозами и обвинениями в адрес Турции выступили сначала глава Чечни Рамзан Кадыров, а затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Впрочем, если шумное заявление Кадырова только «добило» остатки его авторитета на «мусульманской» улице, где Кремль как раз и возлагал на него большие надежды. Во всяком случае, руководитель отдела международных отношений университета Коджаэли в Стамбуле, известный турецкий политолог, профессор Ирфан Кайа Ульгер заявил по этому поводу: «В Турции проживает множество чеченцев, считающих Дудаева своим лидером. Поэтому для муниципалитета совершенно нормально назвать парк или улицу именем человека, которого часть жителей называет народным героем. Скандально то, что пешка Москвы Рамзан Кадыров отреагировал на эту ситуацию угрозой дать одному из объектов в Грозном имя убийцы 30 тысяч человек (Кадыров предложил назвать парк в Грозном именем Абдуллы Оджалана — Minval.az). Если это его взгляды, значит, Кадыров крайне оторван от реальности. Если за этим заявлением стоят Путин и Кремль, то это подтверждает, что Кадыров – марионетка».

Другое дело — заявление Захаровой, которая, напомним, официальное лицо. По ее словам, как уже указывал Minval.az, позиция России по недопустимости прославления и героизации экстремистов и террористов является принципиальной, это базовый принцип внутренней и внешней политики Москвы.

А вот теперь внимательно. Оставим в стороне, насколько корректно обвинять покойного генерала Дудаева именно в терроризме —его, скажем так, ликвидировали весной 1996 года, так что ни за взрывы домов в 1999 году, ни за захват заложников на мюзикле «Норд-Ост», ни даже за взрывы в московском метро в июне 1996 года он ответственности нести не может. И насколько он контролировал того же Басаева, который захватил заложников в Буденновске —тоже вопрос открытый. Не станем даже интересоваться, сколько оружия было «закачано» в Чечню со стороны России с тем расчетом, чтобы это оружие «заговорило» против Грузии на войне в Абхазии, где на стороне сепаратистов воевали и «добровольцы» от Конфедерации горских народов Кавказа, включая и Шамиля Басаева. Сосредоточимся на другом. Как следует из слов Захаровой, Москва категорически не приемлет сепаратизм и силовую перекройку границ, особенно вооруженным путём. Намеренно не будем углубляться, какую свободу рук тому же Дудаеву давала фраза Ельцина «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Но, во-первых, в политической истории уже «послеельцинской» России — признание субъектами международного права марионеточных режимов в Сухуми и Цхинвали, аннексия Крыма, война на Донбассе.

И самое главное, есть очень серьезные вопросы к деятельности российского миротворческого контингента, размещённого в Карабахе. Где российские миротворцы появились с согласия Азербайджана, у Москвы, если верить официальным заявлениям той же Захаровой, с нашей страной стратегическое партнёрство и т.д.

А теперь вспомним: совсем недавно в Ханкенди через посты миротворцев без разрешения властей Азербайджана проследовала Валери Пекресс, кандидат в президенты Франции. И российские миротворцы как-то ее туда пропустили. И вот интересно — как? Просто по недосмотру? Такое, конечно, может произойти, только вот список «просочившихся» через Лачин в Ханкенди персон слишком уж внушительный. Это и депутат Национальной ассамблеи Франсуа Пуппони, и мэр города Арнувиль Паскаль Долл, и представители администрации города Сарсель, и экс-депутат Европарламента Элени Теохарус…Проезжали сюда и важные персоны из Еревана. Это те, кто мелькнул в СМИ. А еще в Ханкенди проезжали иранские дальнобойщики на своих грузовиках. А это уже не единичный промах. Это система.

Более того, через Лачинский коридор в «зону безответственности» российских миротворцев провозят и армянских военнослужащих — и призывников, и контрактников. Да, их переодевают в гражданскую одежду. Но вот в самой этой зоне армянские военнослужащие «играют в войнушку», роют окопы под прикрытием российских миротворцев, проводят учения…

В Карабахе продолжают действовать и «структуры власти», созданные сепаратистами. Даже на дорогах, по которым проезжают под защитой миротворцев азербайджанские колонны, можно видеть автомобили «полиции» с армянской символикой. И как это понимать? За год деятельности российские миротворцы даже не начали деятельность по разоружению местных боевиков. И как называется такая деятельность? Точнее, бездеятельность? И что тогда называется крышеванием сепаратистов, если не это?

Так что госпоже Захаровой перед тем, как сыпать обвинениями в адрес Турции или кого-либо, не мешало бы проанализировать деятельность собственной страны. Потому как подобные игры в политике бесследно не проходят. Даже если на каждый такой шаг не выпускается официальный пресс-релиз.

Нурани