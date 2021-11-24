HRW призывает Польшу прекратить насилие против мигрантов на границе



Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов, при этом, по мнению организации, Польша и Беларусь разделяют ответственность за ситуацию на границе.

«Польские власти должны немедленно прекратить все возвращения по упрощенной схеме и коллективную депортацию (мигрантов) в Беларусь», — говорится в опубликованном в среду докладе организации, штаб-квартира которой находится в США.

Кроме того, правозащитники призвали Польшу прекратить насилие против мигрантов, расследовать случаи насилия и краж, отменить режим ЧП, а также предоставить мигрантам возможность подать заявление на получение убежища.

Human Rights Watch призывает Беларусь привлекать к ответственности сотрудников пограничной службы, которые нарушают права мигрантов.

Правозащитники также рекомендуют ЕС оказать давление на Варшаву, чтобы облегчить доступ гуманитарных организаций к части приграничной зоны. Евросоюзу советуют рассмотреть возможность временного переселения прибывших на территорию Польши людей в другие страны ЕС.

На границе Беларуси и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.