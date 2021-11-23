Анкара запросила у Эр-Рияда текст решения суда по делу Хашукджи



Анкара запросила у Эр-Рияда текст решения суда по делу об убийстве саудовского журналиста Джемаля Хашукджи в отношении 26 обвиняемых, чтобы избежать ситуации с двойным наказанием.

Запрос был подготовлен по решению 11-го суда по особо тяжким преступлениям города Стамбул, передает «Анадолу».

Скрывающиеся от правосудия 26 обвиняемых, в отношении которых выданы ордера на арест, не явились на слушание суда.

На судебном слушании присутствовали невеста Хашукджи, истец Хатидже Дженгиз, адвокат истца, а также адвокаты обвиняемых, назначенные Стамбульской коллегией адвокатов.

Кроме того, в качестве зрителя в зале присутствовал представитель Генерального консульства Германии в Стамбуле.

Адвокат истца Али Джейлан повторил свои предыдущие заявления и потребовал устранить недостатки, в свою очередь адвокаты обвиняемых выступили с аналогичными требованиями.

Прокурор призвал дождаться исполнения решения в отношении 26 обвиняемых, в отношении которых были выданы ордера на арест.

Суд постановил направить в Саудовскую Аравию запрос по линии Министерства юстиции по поводу проведения расследования или судебного преследования в отношении скрывающихся от правосудия подозреваемых. В частности, суд запросил копии решений, чтобы обвиняемые не понесли повторного наказания. Таким образом, слушания по делу были отложены до получения ответа.

Известный саудовский журналист Джемаль Хашукджи активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.

Хашукджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства его тело было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашукджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.