Джабраиллы: После строительства коллекторов в Пиршагах 11 поселков не будут сбрасывать сточные воды в Каспий

В пригородах Баку планируется строительство канализационных линий протяженностью 7 100 километров.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ОАО «Азерсу»Анар Джабраиллы.

По его словам, в настоящее время примерно 40 процентов жителей Абшеронского полуострова не имеют доступа к централизованной канализации.

«Завершено строительство водоочистного сооружения в поселке Пиршаги. В качестве продолжения этого проекта в настоящее время идет строительство двух канализационных коллекторов. После их ввода в эксплуатацию 11 поселков не будут сбрасывать в море сточные воды. В окрестностях Баку практически не развита канализационная система. Существующие линии проведены индивидуально, и сточные воды в основном сбрасываются в близлежащие водоемы, а часть – в Каспийское море», — сказал Джабраиллы.

Он отметил, что сброс бакинскими поселками сточных вод в Каспий является большой проблемой.

«Необходимо построить в Аляте, Сангачале, поселках Тюркан, Пираллахи, Зиря и Пиршаги водоочистные сооружения для обеспечения экологической безопасности Каспия. Согласно Генплану, в пригороде Баку предусмотрено строительство канализационных линий протяженностью 7 100 километров. До сегодняшнего дня эти проекты реализованы на 12 процентов, так как они требуют крупных средств и финансируются из госбюджета. По мере выделения государством необходимых средств ОАО «Азерсу» в качестве заказчика будет строить как водяные, так и канализационные линии», — сказал Джабраиллы.