Посол Джордж Дик восхищен отношением азербайджанского народа к Израилю

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик восхищен отношением азербайджанского народа к Израилю.

«Я восхищен и глубоко впечатлен настоящей заботой и дружбой, которые азербайджанский народ проявляет к Израилю. Это взаимно!», – написал он в Twitter, сопроводив свой «твит» сриншотом количества «лайков» к поздравлению Израиля в связи с 30-летней годовщиной восстановления независимости Азербайджана.

I am amazed and deeply touched by the real care and friendship the people of Azerbaijan have been showing to Israel.

It’s mutual! 🇮🇱❤️🇦🇿 pic.twitter.com/s1PpNIKo67

— George Deek (@GeorgeDeek) October 19, 2021