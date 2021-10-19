Посол Джордж Дик восхищен отношением азербайджанского народа к Израилю

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик восхищен отношением азербайджанского народа к Израилю.

«Я восхищен и глубоко впечатлен настоящей заботой и дружбой, которые азербайджанский народ проявляет к Израилю. Это взаимно!», – написал он в Twitter, сопроводив свой «твит» сриншотом количества «лайков» к поздравлению Израиля в связи с 30-летней годовщиной восстановления независимости Азербайджана.