Глобальный сбой: в Facebook не верят в атаку хакеров

Сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp вряд ли стал причиной кибератаки, сообщила газета The New York Times со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность сотрудников компании Facebook Inc.

Такой вывод был сделан на основе того, что Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки. Информацию распространяет ТАСС.