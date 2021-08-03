Чавушоглу: Спасибо Азербайджану, который прислал личный состав, технику и вертолеты

«Больше всего нам нужен вертолет для тушения пожара. Спасибо Азербайджану, который прислал личный состав, технику и вертолеты”.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит «Репорт».