Чавушоглу поблагодарил Ильхама Алиева и братский Азербайджан за поддержку в тушении пожаров

Выражаю глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву, братскому Азербайджану, которые всегда поддерживают Турцию, так же как и сегодня во время этих пожаров.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Тренд.

«Мы рады, что наши азербайджанские братья думают о нас и проявляют солидарность в трудные времена», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что лично был свидетелем того, как азербайджанский народ помогал своим солдатам во время Карабахской войны.

Министр также рассказал о контактах с азербайджанской стороной в связи с бушующими в Турции пожарами.

«Сначала со мной связался глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, затем позвонил Кямаледдин Гейдаров. Они сообщили, что по поручению президента Ильхама Алиева хотят направить помощь Турции. В то время со мной был наш министр сельского и лесного хозяйства. Мы выразили признательность за это. После этого разговора в Турцию прибыло более 100 пожарных из Азербайджана. Мы рады, что наши братья думают о нас, проявляют солидарность в трудные времена. Хочу еще раз поблагодарить их за это!», — сказал Чавушоглу.