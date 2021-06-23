Автомобиль разрушил стену посольства Латвии в Минске.
Фотографии опубликовал глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. Тяжелый авто сильно повредил кирпичную ограду посольства.
«Мы ожидаем, что власти Минска расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность и охрану посольства в полном соответствии с международным правом», — отметил глава внешнеполитического ведомства Латвии.
Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2021
«Мы ожидаем от властей в Минске расследования этого инцидента», — написал Ринкевич в Твиттере.