Автомобиль разрушил стену посольства Латвии в Минске.

Фотографии опубликовал глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. Тяжелый авто сильно повредил кирпичную ограду посольства.

«Мы ожидаем, что власти Минска расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность и охрану посольства в полном соответствии с международным правом», — отметил глава внешнеполитического ведомства Латвии.

Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv

