Автомобиль разрушил стену посольства Латвии в Минске.

Фотографии опубликовал глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. Тяжелый авто сильно повредил кирпичную ограду посольства.

«Мы ожидаем, что власти Минска расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность и охрану посольства в полном соответствии с международным правом», — отметил глава внешнеполитического ведомства Латвии.


«Мы ожидаем от властей в Минске расследования этого инцидента», — написал Ринкевич в Твиттере.

Minval.az