ЕС и США поддерживают меры по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном.

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Об этом в соцсети Twitter написал президент Совета Европы Шарль Мишель.

По его словам, США и ЕС принимают меры для установления мира, и этот вопрос является одним из тех, в которых США и ЕС едины.

«Мы работаем вместе, чтобы разрешить региональные конфликты. Вместе мы смогли решить проблемы глобальной и региональной безопасности», – написал он.

Minval.az