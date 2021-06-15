ЕС и США поддерживают меры по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном.
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Об этом в соцсети Twitter написал президент Совета Европы Шарль Мишель.
По его словам, США и ЕС принимают меры для установления мира, и этот вопрос является одним из тех, в которых США и ЕС едины.
«Мы работаем вместе, чтобы разрешить региональные конфликты. Вместе мы смогли решить проблемы глобальной и региональной безопасности», – написал он.