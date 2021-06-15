Мы полны решимости продолжать поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров Европейского союза (ЕС).

Об этом говорится в статье 28 заявления саммита ЕС-США.

В заявлении отмечается, что ЕС и США полны решимости работать в направлении долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе.

“Мы полны решимости и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров Евросоюза и будем поддерживать путь реформ в республиках Украина, Грузия и Молдова. Мы полны решимости работать в направлении долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе”, — отмечается в заявлении, которое приводит АПА.

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