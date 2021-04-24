В армянской среде — пик провокационной активности в связи с очередной годовщиной так называемого «геноцида армян». Не остались в стороне и армянские националисты, находящиеся в «огрызке», как не очень почтительно именуют зону ответственности российских миротворцев.

Недалеко от въезда в Шушу, у дороги, по которой проходят азербайджанские военные колонны, вывесили плакат с датой «1915», изображением незабудки и лозунгом «помним и требуем», правда, на армянском языке, постаравшись максимально «расшерить» эту новость в соцсетях. Со специальным обращением выступил Араик Арутюнян. А еще здесь по традиции активисты молодежного крыла Армянской Революционной федерации Дашнакцутюн устроили факельное шествие, в ходе которого сожгли флаги Турции, Азербайджана и Израиля.

Напомним: факельные шествия, которые живо напоминают церемонии гитлеровских «штурмовиков», активисты дашнакского «комсомола» устраивают накануне 24 апреля уже не первый год. И по традиции сжигают флаги Азербайджана и Турции, что дает исчерпывающую информацию об уровне местной политической культуры и готовности к миру с соседями. Но вот появление в этом ряду еще и флага Израиля — факт примечательный. Который заставляет еще раз вспомнить о зашкаливающем уровне бытового антисемитизма в армянской среде — от памятников гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде до осквернения мемориала жертвам Холокоста. И самое опасное, что подобного рода провокационная активность по указке из Еревана разворачивается уже в «огрызке». А это уже другой уровень общественной опасности. Прежде всего, небезынтересно узнать, как на подобное реагируют, точнее, почему не реагируют расквартированные здесь «миротворцы». Для которых пресекать провокации — первостепенная задача. И как тогда объяснить и сожжение флагов, и провокационный плакат у въезда в Шушу?

И еще одно обстоятельство. «Огрызок», если кто забыл, территория Азербайджана. И восстановление здесь «полновесного» суверенитета нашей страны — вопрос времени. А значит, местной политической верхушке пора уже отказываться от провокационных сценариев и привыкать к новым реалиям — с учетом проигранной войны. И если здесь не извлекут уроков из событий последних месяцев, то к сожалению, весьма вероятным сценарием будет «повторение пройденного». С еще более тяжелыми последствиями для армянской стороны.

Отдел политики

Minval.az