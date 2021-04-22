Французские юристы побывали на территории в Гяндже, обстрелянной Вооруженными силами (ВС) Армении в ходе Отечественной войны.

Читайте также: Французские юристы посетили Агдам

Юристы Яссин Якоути и Элис Арфи ознакомились со следами преступления, связанного с ракетными атаками ВС Армении центральной части второго по величине города Азербайджана Гянджи, расположенного вдали от прифронтовой зоны, сообщает АПА.

В память о мирных жителях, погибших во время армянского террора, они возложили цветы к руинам разрушенных домов.

Гостям было сообщено о том, что вооруженные силы оккупанта Армении преднамеренно обстреляли мирное население и населенные пункты из тяжелой артиллерии.

11 и 17 октября второй по величине город Азербайджана Гянджа был преднамеренно обстрелян из баллистических ракет с территории Армении. В результате ракетных атак, совершенных ночью, погибли около 30 мирных жителей, в том числе 6 детей и 10 женщин, более 90 человек получили ранения.

27 октября в результате обстрела города Барда из запрещенных международными конвенциями кассетных ракет погибли 27 мирных жителей, в том числе 1 ребенок и 8 женщин, получили ранения много мирных жителей.

Minval.az