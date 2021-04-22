Французские юристы Яссин Якути и Элизе Арфи в рамках визита в Агдам посетили Джума-мечеть.

Они выразили сожаление в связи с увиденными ими в Агдаме разрушениями, последствиями актов вандализма со стороны армянмских оккупантов.

«Очень важно, что мы находимся здесь. Посольство Азербайджана во Франции показало нам реалии этой войны и масштабы ее разрушений. Цель нашего визита сюда – в том числе ознакомиться с официальными взглядами и позициями. Надеемся, что наш визит будет плодотворным и для азербайджанцев», — сообщила Элиз Арфи.

Она подчеркнула, что Франция должна быть нейтральной как ведущая страна, чтобы учитывать позиции обеих сторон вместо того, чтобы удовлетворять лишь интересы одной из них: «Франция также должна видеть реальность этой войны. То, что мы здесь наблюдаем — очень печально, очень тяжело видеть подобные разрушения. Очень тяжело представлять, что люди жили в этом городе, и эта война сделала с ними такое».

Э. Арфи подчеркнула, что очень важно видеть все собственными глазами: «Мы сами все увидели, и, возможно, сможем внести свой вклад в мнение, сформированное во Франции. На мой взгляд, европейцы должны приехать сюда, увидеть все своими глазами и понять, какова ситуация на самом деле».

Помимо этого они планируют посетить Гянджу.



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