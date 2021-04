Неизвестный открыл огонь недалеко от здания больницы Анри Дюнана, принадлежащей Французскому Красному Кресту, в 16-м округе Парижа. По предварительной информации, один человек скончался, другой — получил серьезные ранения.

Как пишет издание Le Parisien, преступник скрылся на скутере. Стрельба началась в 13.40. По данным СМИ пострадавшими оказались женщина и мужчина. Последний получил ранения несовместимые с жизнью и скончался, несмотря на попытки персонала больницы оказать реанимационную помощь. Состояние здоровье женщины остается тяжелым.

Мотивы стрелявшего на данный момент неизвестны. Силы правопорядка ведут розыскные действия.

#France One dead in Paris hospital shooting, one injured

An unidentified attacker shot dead one person and badly injured another outside a Paris hospital on Monday before fleeing the scene, a police source said. pic.twitter.com/wiJW45xzbY

