Данные Дьюкского университета указывают, что главным производителем вакцин станет AstraZeneca, а покупателями — ЕС и США. Всего же богатые страны купили более 50% всех доз, пишет РБК.

В общей сложности страны мира заключили контракты на поставки 8,6 млрд доз вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют подсчеты Duke Global Health Innovation Center при Дьюкском университете (США). Самая популярная — вакцина компании AstraZeneca, всего в мире было зарезервировано 2,4 млрд доз этого препарата. На втором месте — вакцина Pfizer с показателем 1,5 млрд. По подсчетам экспертов, производители российской вакцины «Спутник V» поставят на рынок 303 млн доз, китайской Sinovac — 480 млн.

Как указывают исследователи Duke Global Health Innovation Center, на страны с высокими доходами приходится 4,6 млрд доз, или 53% всех закупок вакцин в мире. На страны с доходами выше среднего приходится 17% закупок, на страны со средним достатком и с достатком ниже среднего — 16%. Оставшаяся доля приходится на закупки через механизм COVAX под эгидой ООН, направленный на предоставление всем странам равноправного доступа к вакцинам.

В общей сложности в 2021 году производители вакцин имеют потенциал для производства порядка 12 млрд доз вакцин, прогнозируют эксперты Duke Global Health Innovation Center. При этом пока подписаны контракты на поставки только 8,6 млрд доз. Больше всех доз зарезервировала Европейская комиссия от имени 27 стран ЕС — 1,8 млрд, на втором месте — США с 1,2 млрд, на третьем — Африканский союз с 680 млн, на четвертом — Великобритания (457 млн), на пятом — Бразилия (370 млн).

Как отмечают в Duke Global Health Innovation Center, некоторые страны, в частности члены ЕС, Британия и Канада, закупили больше вакцин, чем требуется для вакцинации их населения. К примеру, при населении 375 млн человек ЕС закупил 1,8 млрд вакцин. Это было сделано для уверенности, что портфель вакцин этих стран диверсифицирован и они смогут получить требуемые дозы даже в случае, если один из производителей столкнется с проблемами (так, поставки в ЕС вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca уже выбились из графика).

В исследовательском центре отметили, что подсчеты основываются на публичных данных и ученые не имеют доступа к исчерпывающей информации. В частности, эксперты указали, что не учитывают данные по количеству произведенных для внутреннего рынка вакцин в Китае и России, так как не располагают такой информацией.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что богатые страны приобрели больше вакцин, чем требуется для вакцинации их населения, что привело к дефициту препаратов для развивающихся стран. «Многим странам трудно найти даже единственную дозу [вакцины]», — сказал он. Ван добавил, что сложившая ситуация представляет собой «вакцинный национализм». Как отметил министр, Китай оказал помощь в обеспечении вакцинами более 80 стран, а также поставил препараты в более чем 40 государств на коммерческой основе.

В конце марта британская компания по анализу данных Airfinity привела статистику, указывающую, что Китай экспортирует наибольшую долю произведенных на своей территории вакцин — 109 млн из 229 млн доз, или 48%. При этом США и Великобритания почти не экспортируют вакцину за рубеж, хотя британцы получают часть своих вакцин из ЕС. Airfinity не раскрыла источники своих данных. Китайский телеканал CGTN процитировал представителей Airfinity, что статистика была собрана на основании официальных заявлений властей и производителей вакцин, а также на основании публикуемых данных о запасах вакцин. 1 апреля CGTN опубликовала актуализированную статистику Airfinity по экспорту вакцин, согласно которой Китай экспортировал 116,5 млн доз, США — 30 млн (партия вакцины была отправлена в Канаду). Индия экспортировала 61,6 млн доз (84,9 млн использовано внутри страны), Евросоюз — 56,4 млн (на внутренний рынок приходится 74,9 млн).

В Евросоюзе не согласны с обвинениями в протекционизме. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан заявлял, что Россия и Китай используют вакцины как PR-инструмент, тогда как в реальности ЕС активно помогает развивающимся странам, но не афиширует этого. «У меня есть пример <…>, касающийся Сенегала, куда по заявлениям Китая будет поставлено 200 тыс. доз вакцины Sinopharm. Это хорошо, но в то же время через COVAX в Сенегал уже направлено почти 400 тыс. доз и еще будет отправлен 1 млн доз в том же году», — сказал он. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что ЕС отправил миллионы произведенных на своей территории доз вакцины за рубеж, а поэтому не может быть обвиненным в национализме. Впрочем, большинство экспортируемых вакцин ЕС были направлены в развитые страны — Британию и Канаду. Более 3 млн вакцин были направлены в Мексику, писала газета Washington Post.

В США и Британии тоже отрицают обвинения в том, что они ввели запрет на экспорт вакцин. Вашингтон и Лондон также указывают, что сделали крупные пожертвования в проект COVAX, который в том числе обеспечивает вакцинами слаборазвитые страны: США внесли $4 млрд, Британия — $734 млн.

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