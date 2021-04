На восточной части Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла около 9.00 по местному времени в начале въезда в горный туннель Дацин. Поезд двигался по зоне уезда Хуаялянь. По данным агентства, поезд сошел с рельсов, после чего несколько вагонов врезались в стену тоннеля.

Сорок человек, по предварительным данным, погибли, 61 пострадал, еще 72 остаются заблокированными в результате аварии поезда на Тайване.

В общей сложности в восьми вагонах поезда находилось 350 пассажиров. Из первых трех вагонов эвакуированы порядка 60 человек. Наибольшие повреждения получили четвертый и пятый вагоны.

🇨🇳A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.

🇨🇳 台湾花莲一架列车出轨,目前已经造成20余人受伤,4人死亡 pic.twitter.com/jbtJSZhsh5

